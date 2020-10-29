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Как часто нужно стирать постельное белье

В прохладный период нужно выбирать постель из сатина

сегодня, 12:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди безответственно подходят к личной гигиене и могут не менять постельное белье месяц, а то и больше. Они не задумываются над тем, какие "монстры" способны жить в их кровати. Микробиолог Оксана Вольская в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, как часто нужно менять постельное белье, чтобы в нем не накапливались бактерии. Об этом передает издание "Сегодня".

Как часто нужно стирать постельное белье

Специалист отметила, что свою кровать стоит держать в чистоте, ведь в среднем человек проводит во сне 8 часов в день. И чтобы сон был приятным и комфортным, постель должна быть мягкой, свежей и чистой. Почему это так важно?

Во-первых, из-за влаги, которая накапливается, когда мы спим, постель является идеальной средой для размножения бактерий и грибков. А во-вторых, если регулярно не проветривать одеяла и подушки, то заведутся пылевые клещи. Выносите их на балкон, вытряхивайте, можно оставить на некоторое время на морозе или под лучами солнца. 

Микробиолог отметила, что стирать белье нужно не реже чем раз в неделю. В прохладный период желательно спать на постели из сатина, а летом — из хлопка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что постельное белье может быть опасным для здоровья.


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