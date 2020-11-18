Язык
Coinspot 18.11.2020
BTC/USD
17800.80
ETH/USD
473.27
LTC/USD
73.65
НБУ 18.11.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Почему возникает желание поспать днем. Фото: unsplash
Всем нам хорошо известно, что человек должен спать менее 7 часов, чтобы чувствовать себя бодро и иметь необходимый запас энергии на весь день. А дефицит сна (меньше 6 часов) или, наоборот, его избыток (более 9,5 часов) ученые связывают с более высокой смертностью. Также не стоит сбрасывать со счетов фактор наследственности.
Если человек не высыпается ночью, то это негативно отражается на всем организме: страдает иммунная система, повышается сахар в крови, появляется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, на внешнем виде человека это может никак не отразится.
Если ночь была бессонная, то короткий дневной сон может стать настоящим спасением. Наблюдения с использованием электроэнцефалографии показывают очевидный положительный эффект уже после 10-минутного дневного сна. Но эксперты рекомендуют наладить режим сна, за что ваш организм будет вам только благодарен.
Также издание "Комментарии" расскажет, сколько и когда нужно спать днем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости