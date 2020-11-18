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Почему возникает желание поспать днем

Частая потребность в том, чтобы прилечь и немного поспать посреди дня, свидетельствует о наличии проблемы

сегодня, 20:16
Автор:

Любовь Блажко

"Когда человеку постоянно нужен отдых со сном, несмотря на то, что ночью он спит 7−8 часов, это говорит о том, что в системе какой-то сбой. Это, например, может объясняться каким-либо небольшим воспалением, депрессией, избыточным весом или нехваткой еще чего-то", — рассказывает профессор Турбьёрн Окерстедт из Института исследований стресса.

Почему возникает желание поспать днем

Почему возникает желание поспать днем. Фото: unsplash

Всем нам хорошо известно, что человек должен спать менее 7 часов, чтобы чувствовать себя бодро и иметь необходимый запас энергии на весь день. А дефицит сна (меньше 6 часов) или, наоборот, его избыток (более 9,5 часов) ученые связывают с более высокой смертностью. Также не стоит сбрасывать со счетов фактор наследственности. 

Если человек не высыпается ночью, то это негативно отражается на всем организме: страдает иммунная система, повышается сахар в крови, появляется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, на внешнем виде человека это может никак не отразится. 

Если ночь была бессонная, то короткий дневной сон может стать настоящим спасением. Наблюдения с использованием электроэнцефалографии показывают очевидный положительный эффект уже после 10-минутного дневного сна. Но эксперты рекомендуют наладить режим сна, за что ваш организм будет вам только благодарен. 

Также издание "Комментарии" расскажет, сколько и когда нужно спать днем. 



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Источник: https://www.popmech.ru/science/405652-tem-kto-spit-i-dnem-i-nochyu-stoit-proverit-zdorove/
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