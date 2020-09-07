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Сколько и когда нужно спать днем: мнение эксперта

Энергии хватит до глубокого вечера!

сегодня, 13:56
Автор:

Любовь Блажко

Если необходимо быстро восстановить энергию, чтобы закончить все начатые дела, то дневной сон станет настоящим спасением. О том, сколько нужно спать днем, рассказывает доктор биологических наук Владимир Дорохов. Об этом пишет издание changeua.

Эксперт утверждает, что достаточно поспать 20 минут днем, чтобы появившейся энергии хватило до позднего вечера. А если же человек позволит себе большую продолжительность отдыха, то сон перейдет в более глубокую фазу и для того, чтобы проснуться, потребуется гораздо больше времени. Например, человеку, который поспал днем 40-50 минут, потребуется от 20 до 40 минут на полное восстановление после сна. В рабочее время трудно себе такое позволить. 

Сколько и когда нужно спать днем: мнение эксперта

Сколько и когда нужно спать днем: мнение эксперта. Фото: unsplash.

Также специалист говорит, что если у человека рабочий график ненормированный, то часовой дневной сон поможет сохранить бодрость до самого вечера. Когда нужно быстро проснуться и приступить к работе, то 20 минут сна станут идеальным решением, чтобы перезарядиться. 

Владимир также поделился, какое время является самым оптимальным. Самое лучшее – с 13.00 до 15.00. А засыпать после 17.00 он категорически не рекомендует, так как это может стать причиной некачественного сна ночью. 



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