Ученые выявили неожиданную пользу алкоголя для пожилых людей

Все давно знают о том, что частое употребление алкоголя серьезно вредит организму и "подрывает" здоровье. Но если употреблять спиртные напитки в умеренном количестве, можно улучшить свои когнитивные функции, особенно пожилым людям. Такие выводы сделали американские ученые, - передает издание CNN.

Исследователи выяснили, что после одной-двух порций алкоголя, человеческий мозг начинает лучше функционировать. Но важное значение имеет качество напитка и его количество. Приемлемой дозой считается бокал вина, шот виски (или другого крепкого напитка) или банка пива (не более 8 порций в неделю для женщин и 15 - для мужчин).

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Старший научный сотрудник Каарин Ансти рассказал, что алкоголь в умеренном количестве полезен для пожилых людей, потому что улучшает их когнитивные функции, предотвращая развитие деменции (заболевание, вызывающее ухудшение памяти и умственных способностей, - прим. авт.).

Однако, эксперты напомнили, что безопасной дозы алкоголя для здоровья не существует, поэтому людям с хроническими заболеваниями стоит полностью воздержаться от употребления спиртных напитков.