Почему возникает хроническая усталость: три причины

Современный ритм жизни приводит к тому, что у многих людей начинается развиваться синдром хронической усталости и такое состояние может серьезно навредить организму. Врач-нутрициолог Катерина Йенсен на своей странице в Instagram рассказала, почему возникает усталость и как с ней справиться.

Почему возникает хроническая усталость (фото из открытых источников)

По словам нутрициолога, главный совет в этой ситуации – обратится к специалисту и выяснить причины. Для понимания вопроса она рассказала о трех основных:

Нехватка витаминов группы В

От витаминов этой группы напрямую зависит, сможет ли человек получить энергию из той глюкозы, которая попала к нему в клетки. Глюкоза – это первое, что необходимо ей, дабы началась вырабатываться энергия. Глюкозу в свою очередь мы получаем из пищи.

НО: это не прямая цепочка "съел глюкозу – она попала в клетку – у вас энергия". Нет! Есть еще участники: митохондрии. Это своего рода "маленькие электростанции" в организме, функция которой состоит в том, что увеличивать энергию. А, чтобы митохондрии из глюкозы получили ее, им нужна целая группа витаминов и минералов. И, прежде всего, витамины группы В.

Уровень глюкозы в крови, инсулин

Инсулин – это тот гормон, который доставляет глюкозу из крови в клетку. Если же клетки не чувствительны к инсулину, тогда, несмотря на правильное питание и употребление достаточного количества глюкозы – вы постоянно чувствуете себя уставшими. Что делать? Проверьте уровень инсулина в лаборатории, сдав кровь на анализ.

Дефицит цинка

Цинк – это "ключ", который открывает клетку для инсулина. При дефиците цинка, доставить глюкозу в клетку инсулин попросту не может. Возникает ситуация, когда и глюкозы достаточно, и митохондрии готовы производить из нее энергию, но нет цинка и энергия не вырабатывается. В таких случаях нужно восполнить дефицит микроэлемента.





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