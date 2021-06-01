Как перестать постоянно заедать усталость и стресс

Многие люди в состоянии стресса или нервного напряжения начинают много есть, при чем нездоровую пищу, которая воспринимается в такие моменты как источник позитивных эмоций. В результате на талии появляются лишние сантиметры. Как же избавиться от привычки заедать стресс?

Как перестать заедать усталость / фото: GARDIE DESIGN & SOCIAL MEDIA MARKETING/UNSPLASH

Врач-нутрициолог Анна Елькина на своей странице в Instagram составила небольшой план, которые поможет в этом непростом деле:

Все с детства знают, что сладкое поднимает настроение, потому что в организме начинается вырабатываться "гормон радости". Но еще сахар вызывает привыкание и может в большом количестве навредить здоровью. Если вы постоянно нервничаете или устаете, то выясните сначала причину такого состояния, а потом подумайте, что можно делегировать и перестать делать.

Эксперт советует начать планировать свой график, и особое внимание стоит уделить отдыху. Чтобы продуктивность была хорошая, нужно сначала "подзарядить" тело. Напишите в графике, что помогает вам восстановить силы и расслабляет. А теперь включите хотя бы 1 пункт в расписание недели.

Кроме того, займитесь физической активность, ведь это, пожалуй, один из самых действенных способов избежать заедания стресса. Прогулка или тренировка — прекрасный и полезный способ отвлечься от своих проблем и повысить количество эндорфинов.

Также в период нервных перегрузок налегайте на витамины группы B и магний: именно они ответственны выработку энергии и снабжение нервных клеток глюкозой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нередко усталость может возникнуть из-за стресса, недостатка сна, неправильного питания и других факторов образа жизни. Есть несколько простых способов с ней бороться.

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