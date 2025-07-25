Почему пробуждение утром влечет за собой трудности: названа странная причина

Для многих людей утро становится настоящим вызовом: будильник часто воспринимается как источник стресса, а самое сильное желание остаться под теплым одеялом. Эта ежедневная борьба с пробуждением была долгое время мало ясна.

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Однако недавнее исследование швейцарских ученых проливает новый свет на этот сложный процесс, объясняя, почему некоторым людям так трудно прийти в себя именно утром. Как отмечает издание IFLScience, переход от сна к полному бодрствованию гораздо сложнее, чем это считалось ранее, а время и способ пробуждения играют решающую роль для нашего дальнейшего самочувствия.

Сон состоит из нескольких циклов и стадий. Сначала наступает легкая дрема, во время которой часто ощущаются непроизвольные подергивания мышц. Далее следует вторая, "легкая" стадия сна, с которой проснуться достаточно просто. Самая глубокая и тяжелая для пробуждения стадия – третья. В течение ночи мозг многократно проходит эти фазы, сопровождая их быстрым сном (REM) и короткими периодами бодрствования.

Мозговые волны во время сна существенно изменяются: от альфа-ритмов в расслабленном состоянии до тета-волн, связанных с запоминанием, прерывающимися нейронными "веретенами сна". В глубоком сне мозг генерирует медленные дельта-волны. Благодаря электроэнцефалографии (ЭЭГ) эти процессы исследуются давно, но механизмы перехода к пробуждению оставались неясными.

Швейцарские ученые использовали 256 датчиков ЭЭГ на голове добровольцев для более глубокого изучения пробуждения. Как отмечает старший автор исследования Франческа Сиклари, процесс пробуждения – это упорядоченная волна активации мозга, которая двигается от передней части к задней.

Первыми активируются участки мозга, ответственные за принятие решений и планирование, а затем сигналы доходят до зон, отвечающих за зрение. Такая последовательность характерна только для пробуждения после фазы REM-сна – периода ярких сновидений и высокой мозговой активности. Как объясняет ведущая исследовательница Орели Стефан, в этот момент кора мозга реагирует мгновенно и подобна состоянию бодрствования.

Напротив, пробуждение из медленного сна (NREM) происходит медленнее – сначала активируется центральный узел мозга, а уже потом распространяется активация по другим участкам. Такой процесс связан с "бистабильностью" нейронов — чередованием состояний активности и покоя, что тормозит мгновенное пробуждение.

Эти открытия дают ответ на вопрос, почему нам так сложно просыпаться с утра. Ученые обнаружили, что уровень нашей бодрости после сна зависит от количества определенных медленных волн, генерируемых непосредственно перед пробуждением. Чем больше таких волн, тем легче мы ощущаем себя после подъема.

В то же время, другие медленные волны, которые сохраняются или возникают после пробуждения, являются причиной той сонливости, которая часто беспокоит нас в первые минуты после подъема.

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