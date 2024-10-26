Почему пожилые люди меньше спят: названы главные причины

С возрастом многие замечают изменения в своих привычках сна. Пожилые люди часто жалуются на то, что они спят меньше или их сон становится менее глубоким. Это явление имеет несколько причин, связанных с физиологическими изменениями, изменениями в образе жизни и общим состоянием здоровья, сообщает портал "Комментарии".



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Одной из основных причин, почему пожилые люди меньше спят, являются изменения в организме. С возрастом снижается выработка мелатонина – гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Мелатонин вырабатывается ночью и помогает заснуть, но у пожилых людей его уровень снижается, что может приводить к трудностям с засыпанием и частым пробуждениям ночью.

Кроме того, с возрастом меняется структура сна. Пожилые люди проводят меньше времени в глубоких фазах сна, таких как медленноволновый сон (NREM) и быстрый сон (REM), которые важны для восстановления организма. Это означает, что их сон становится более поверхностным и менее восстанавливающим.

Изменения в образе жизни также могут влиять на качество и продолжительность сна у пожилых людей. Например, выход на пенсию может приводить к менее структурированному расписанию дня, что может влиять на регулярность сна. Отсутствие физической активности и социального взаимодействия могут способствовать проблемам со сном.

Кроме того, пожилые люди часто сталкиваются с разными жизненными изменениями, такими как потеря независимости или социальная изоляция, что может вызвать стресс и тревогу. Эти эмоциональные факторы могут дополнительно усложнять засыпание и способствовать частому пробуждению ночью.

Общее состояние здоровья также влияет на качество сна у пожилых людей. Многие хронические заболевания, такие как артрит, сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с дыханием, могут вызвать дискомфорт и боль, что затрудняет засыпание и поддержание сна. Кроме того, некоторые лекарства, которые часто принимают пожилые люди, могут иметь побочные эффекты, влияющие на сон.

Изменения во сне у пожилых людей являются нормальным явлением, обусловленным физиологическими изменениями, изменениями в образе жизни и общим состоянием здоровья.

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