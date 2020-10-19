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Почему полезно ходить босиком: отвечает эксперт

Когда человек ходит по земле босиком, то идет стимуляция биологически активных точек, которых очень много на стопе

сегодня, 19:10
Автор:

Любовь Блажко

Оказывается, что босиком можно ходить не только на море по теплому песку, но и осенью, и даже холодной зимой. Врач-терапевт Елена Егорова рассказала, почему это занятие считается полезным. Об этом пишет издание segodnya.

Почему полезно ходить босиком: отвечает эксперт

Почему полезно ходить босиком. Фото: unsplash

Специалист поделилась, что когда человек ходит босиком, то это позитивно сказывается на его здоровье. А все потому, что это занятие стимулирует кровообращение, а также улучшает работу сердца и сосудов. Она добавила, что когда мы ходим по земле босыми ногами, то начинается процесс стимуляции биологически активных точек, которых на стопе можно найти огромное количество.

Нейробиологи также уверены в том, что хождение по земли босиком может благотворно влиять на нашу нервную систему. Поэтому людей, которые так делают, стали называть барефутерами – они ходят босиком в абсолютно любую погоду, даже когда на улице полно снега. 

Андрей Новоселов вот уже на протяжении 15 лет не носит обувь. Он поделился, что в один теплый зимний день ему резко захотелось снять обувь, чтобы понять, какие при этом будут ощущения. И вот уже многие годы он прекрасно обходится без обуви. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на какие болезни указывают холодные ноги. 


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