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Почему подушка мокрая после сна: что это значит и нужно ли беспокоиться

Что означает выделение слюны ночью, создающей эффект мокрой подушки после сна.

сегодня, 11:37
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Автор:
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Slava Kot

Вы просыпаетесь утром, а подушка почему-то мокрая. Несмотря на созданные неудобства, ночное слюнотечение считается вполне нормальным явлением. Кроме того, выделение слюны ночью может являться также признаком качественного сна.

Почему подушка мокрая после сна: что это значит и нужно ли беспокоиться

Почему мокрая подушка после сна. Фото из открытых источников

Мы можем двигаться, переворачиваться и разговаривать во сне. Однако одно из наиболее распространенных явлений – это выделение слюны во время сна. Люди могут стесняться того, что просыпаются с мокрой подушкой. Но такое состояние может быть свидетельством того, что организм находился в самой глубокой фазе сна, когда происходит быстрое движение глаз. Это тоже период, когда мы видим сны, а мозг активно обрабатывает информацию, полученную в течение дня.

Во время фазы быстрого сна наш мозг чрезвычайно активен, но мышцы тела максимально расслаблены. Это естественный механизм, который помогает нам не двигаться во сне. Однако расслабление мышц лица и челюсти приводит к тому, что рот может слегка открываться, а слюна вытекать наружу. Таким образом, если утром обнаружено влажное пятно на подушке, это может означать, что человек находился в быстрой фазе сна.

Также попадание слюны на подушку может происходить из-за позы для сна. Люди, спящие на боку или животе, чаще могут найти мокрую подушку утром. Под действием гравитации слюна вытекает изо рта и попадает на подушку. У тех, кто спит на спине, избыток слюны обычно стекает во горло или остается во рту, поэтому не оставляет следов.

Несмотря на то, что выделение слюны ночью в большинстве своем безвредное явление, постоянное или чрезмерное слюнотечение может быть признаком определенных нарушений, вызванных различными факторами:

  • — аллергия или простуда;
  • — рефлюксная болезнь;
  • — неврологические нарушения;
  • — проблемы с зубами или челюстью.

Если слюнотечение сопровождается другими симптомами и болями следует обратиться к врачу за консультацией.

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