Почему подушка мокрая после сна: что это значит и нужно ли беспокоиться

Вы просыпаетесь утром, а подушка почему-то мокрая. Несмотря на созданные неудобства, ночное слюнотечение считается вполне нормальным явлением. Кроме того, выделение слюны ночью может являться также признаком качественного сна.

Почему мокрая подушка после сна. Фото из открытых источников

Мы можем двигаться, переворачиваться и разговаривать во сне. Однако одно из наиболее распространенных явлений – это выделение слюны во время сна. Люди могут стесняться того, что просыпаются с мокрой подушкой. Но такое состояние может быть свидетельством того, что организм находился в самой глубокой фазе сна, когда происходит быстрое движение глаз. Это тоже период, когда мы видим сны, а мозг активно обрабатывает информацию, полученную в течение дня.

Во время фазы быстрого сна наш мозг чрезвычайно активен, но мышцы тела максимально расслаблены. Это естественный механизм, который помогает нам не двигаться во сне. Однако расслабление мышц лица и челюсти приводит к тому, что рот может слегка открываться, а слюна вытекать наружу. Таким образом, если утром обнаружено влажное пятно на подушке, это может означать, что человек находился в быстрой фазе сна.

Также попадание слюны на подушку может происходить из-за позы для сна. Люди, спящие на боку или животе, чаще могут найти мокрую подушку утром. Под действием гравитации слюна вытекает изо рта и попадает на подушку. У тех, кто спит на спине, избыток слюны обычно стекает во горло или остается во рту, поэтому не оставляет следов.

Несмотря на то, что выделение слюны ночью в большинстве своем безвредное явление, постоянное или чрезмерное слюнотечение может быть признаком определенных нарушений, вызванных различными факторами:

— аллергия или простуда;

— рефлюксная болезнь;

— неврологические нарушения;

— проблемы с зубами или челюстью.

Если слюнотечение сопровождается другими симптомами и болями следует обратиться к врачу за консультацией.

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