Большинство людей привыкли несколько дней подряд носить одну и ту же защитную маску. Однако, выяснилось, что так делать не стоит. Специалисты из Массачусетского университета Лоуэлла и Калифорнийского баптистского университета объяснили, что ношение одноразовой маски несколько раз подряд может повлечь за собой негативные последствия. Статья об этом опубликована в издании Physics of Fluids.

Почему опасно носить использованную маску. Фото: unsplash

Согласно утверждениям ученых, ношение использованной медицинской маски во время пандемии может быть опаснее, чем полный отказ от нее. Они объясняют это тем, что маски влияют на воздушный поток возле лица. Это приводит к тому, что люди становятся более чувствительными и восприимчивыми к вдыханию частиц. И если новая маска может отфильтровывать мельчайшие капли, то использованная уже с этим не справится. Эксперты заявляют, что повторное ношение одноразовой маски не сможет защитить от частиц размером менее 2,5 микрометра.

Чтобы прийти к такому выводу, специалисты создали компьютерную модель человека с трехслойной хирургической маской. Маленькие капельки остаются на лице, в верхних дыхательных путях, глотке или легких. Использованная маска сокращает скорость воздушного потока, из-за чего она теряет свою эффективность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему из-за масок ухудшается гигиена зубов и как это исправить. Главным аксессуаром 2020 года наверняка считается маска. А когда человек одевает ее, то он начинает дышать только ртом. Это приводит к сухости во рту, потому что слюны становится меньше. Стоматолог Микаэл Тоцци рассказал, как правильно ухаживать за зубами, чтобы избежать негативных последствий.

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