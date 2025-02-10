Почему обязательно стоит обратить внимание на головную боль с утра: медики назвали 5 причин

Головные боли утром могут иметь разные источники, от мигрени до серьезных заболеваний. Они обычно возникают из-за определенных факторов, которые нельзя игнорировать. Одной из основных причин недостаточное потребление воды или плохой сон. Однако иногда головная боль может сигнализировать о более серьезных проблемах.

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Мигрень. По словам экспертов, в частности Дженнифер Криглер из Кливлендского центра, боль часто проявляется утром, между четырем и девятью часами. Это время связано со снижением уровня естественных обезболивающих в организме и повышенным выбросом адреналина, что может вызвать головную боль.

Ночное апноэ. Люди, страдающие апноэ, имеют периодические остановки дыхания во сне, что приводит к снижению уровня кислорода и повышению давления, что вызывает головную боль. Ночное апноэ также связано с другими серьезными заболеваниями, такими как инсульты и сердечные заболевания.

Скрежет зубами. Скрежет зубами во время сна может вызвать напряжение в суставах челюсти, что часто становится причиной головной боли из-за микроскопических изменений в ее положении.

Алкоголь. Потребление алкоголя может вызывать головную боль из-за воздействия на нейротрансмиттеры в мозге, а также из-за обезвоживания, которое вызывает алкоголь как мочегонное средство.

Серьезные заболевания. Хотя это и редкость, головная боль может являться симптомом серьезных болезней, таких как опухоль головного мозга. Это объясняется повышением давления спинномозговой жидкости в утренние часы, что вызывает отек и боль.

Опухоль головного мозга маловероятной причиной утренних головных болей, но она может проявляться вместе с другими симптомами, такими как нарушение зрения, равновесия или изменения в поведении.

В целом боль утром не является чем-то необычным и не всегда указывает на серьезную проблему, однако если она стала регулярной, следует обратиться к врачу для точной диагностики.

Портал "Комментарии" писал, что головная боль – частая жалоба, которая может возникнуть по разным причинам. Если проблема беспокоит регулярно, следует обратиться к врачу и выяснить причину. Но, если она вызвана стрессом, усталостью и другими факторами, тогда облегчить самочувствие можно и самостоятельно с помощью универсальных методов.