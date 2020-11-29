С детства бабушки и мамы заставляли нас одевать шапку как только похолодает. При этом, родные угрожали всеми возможными и страшными болезнями. Действительно ли все, что рассказывали нам — правда, и нужно ли одевать шапку зимой? Давайте разберемся.

Почему нужно носить шапку - развеиваем мифы. Фото: mota.ru

Миф 1. Если не носить шапку, начнут выпадать волосы

Эту фразу слышала почти каждая девочка. Считалось, что голова перемерзает, и от холода волоски отмирают и выпадают. На самом деле, проблему выпадения волос детально изучали ученые из Университета Цюриха. Они не увидели связи между этим явлением и холодом.

Кроме того, результаты исследований показали, что зимой при любой температуре волосы выпадают меньше, чем в другие времена года.

Миф 2. Будешь ходить без шапки — простудишься гриппом

Стоит помнить, что грипп — это вирусная болезнь. Она передается контактным путем. Шапка здесь ни к чему. Да, люди чаще болеют гриппом в зимний период, но это не связано с холодом. И головной убор от этого заболевания вряд ли спасет.

Миф 3. Выйдешь без шапки — заработаешь менингит

Это самый страшный миф детства. Причем никто точно не знал, что именно это за болезнь — менингит, но звучало угрожающе. Связывала шапку и болезнь одна вещь — голова. Но менингит, как и грипп, вызывают бактерии и вирусы, которые могут попасть в организм по дыхательным путям. Ни переохлаждение, ни головной убор не имеет отношения к этой болезни.

Но развеянные мифы не освобождают от ношения шапки. Если вы не будете защищать голову зимой, вас могут ожидать другие неприятные заболевания — воспаление лицевого и затылочного нерва, гайморит, отит и стенокардия.

Чтобы сохранить здоровье, шапку стоит одевать, как только температура на улице достигнет нуля.

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