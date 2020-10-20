8 полезных привычек для укрепления иммунитета

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Седлецкая Татьяна
Фото: lavnik.net
Что такое иммунная система? Это защитный механизм
организма от таких вредных воздействий, как стресс, воспаления, бактерии и,
конечно же, болезни, в том числе вирусные. Последнее очень важно, особенно
сейчас, когда коронавирус продолжает распространяться по всему миру рекордными
темпами.
Физическая
активность. Упражнения помогают улучшить кровообращение в организме, что позволяет
клеткам и веществам иммунной системы циркулировать более эффективно.
Рекомендуется совершать быструю 30-минутную прогулку хотя бы один-два раза в
день или заниматься фитнесом дома.
Ограниченное
потребление сахара и алкоголя. Снижая потребление этих продуктов, вы позволяете своей
иммунной системе уменьшить количество воспалительных сигналов, которые она
посылает всему организму.
Мытье
рук. Многие
вирусы и бактерии передаются через грязные руки, попадая на слизистые оболочки
глаз, носа и рта. Мытье рук с использованием мыла, а не дезинфицирующего
средства, помогает удалить вредные патогены и сохранить здоровую флору кожи.
Медитация. Существует много
исследований, подтверждающих пользу медитации для ума и тела. Но знаете ли вы,
что медитация благотворно влияет и на иммунную систему? Исследования
показывают, что регулярная медитация может увеличить количество и баланс
Т-лимфоцитов — жизненно важного типа белых кровяных телец в крови.
Использование
зубной щетки и нити. Это важно не только для ухода за зубами и деснами, но и
для поддержания вашей иммунной системы. Ротовая полость — потенциальные ворота
для бактерий и вирусов, попадающих в организм. Помимо эффективной гигиены
полости рта, так же важно часто мыть руки и не допускать попадания пальцев в
рот.
Уровень
витамина D. Хотя правильное социальное дистанцирование, маски и другие меры
предосторожности сейчас очень важны, помните, что выходить на прогулку в
солнечный день – абсолютно нормально. Многочисленными исследованиями была
доказана важность витамина D в уменьшении тяжести вируса.
Полноценный
сон. Получаете
ли вы рекомендованные 7-9 часов сна каждую ночь? Если нет, считайте это своим заданием
на ближайшую неделю.
Прием
витаминов и добавок. Обратите внимание на такие пищевые добавки, как пробиотики
– "хорошие" бактерии, которые выстилают пищеварительный тракт и поддерживают способность
нашего организма поглощать питательные вещества и бороться с инфекциями.
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