8 полезных привычек для укрепления иммунитета

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Что такое иммунная система? Это защитный механизм организма от таких вредных воздействий, как стресс, воспаления, бактерии и, конечно же, болезни, в том числе вирусные. Последнее очень важно, особенно сейчас, когда коронавирус продолжает распространяться по всему миру рекордными темпами.

Физическая активность. Упражнения помогают улучшить кровообращение в организме, что позволяет клеткам и веществам иммунной системы циркулировать более эффективно. Рекомендуется совершать быструю 30-минутную прогулку хотя бы один-два раза в день или заниматься фитнесом дома.

Ограниченное потребление сахара и алкоголя. Снижая потребление этих продуктов, вы позволяете своей иммунной системе уменьшить количество воспалительных сигналов, которые она посылает всему организму.

Мытье рук. Многие вирусы и бактерии передаются через грязные руки, попадая на слизистые оболочки глаз, носа и рта. Мытье рук с использованием мыла, а не дезинфицирующего средства, помогает удалить вредные патогены и сохранить здоровую флору кожи.

Медитация. Существует много исследований, подтверждающих пользу медитации для ума и тела. Но знаете ли вы, что медитация благотворно влияет и на иммунную систему? Исследования показывают, что регулярная медитация может увеличить количество и баланс Т-лимфоцитов — жизненно важного типа белых кровяных телец в крови.

Использование зубной щетки и нити. Это важно не только для ухода за зубами и деснами, но и для поддержания вашей иммунной системы. Ротовая полость — потенциальные ворота для бактерий и вирусов, попадающих в организм. Помимо эффективной гигиены полости рта, так же важно часто мыть руки и не допускать попадания пальцев в рот.

Уровень витамина D. Хотя правильное социальное дистанцирование, маски и другие меры предосторожности сейчас очень важны, помните, что выходить на прогулку в солнечный день – абсолютно нормально. Многочисленными исследованиями была доказана важность витамина D в уменьшении тяжести вируса.

Полноценный сон. Получаете ли вы рекомендованные 7-9 часов сна каждую ночь? Если нет, считайте это своим заданием на ближайшую неделю.

Прием витаминов и добавок. Обратите внимание на такие пищевые добавки, как пробиотики – "хорошие" бактерии, которые выстилают пищеварительный тракт и поддерживают способность нашего организма поглощать питательные вещества и бороться с инфекциями.

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