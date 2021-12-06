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Почему новогодняя елка может вызвать головную боль

Ученые из Великобритании выяснили, что новогодняя елка может провоцировать приступы головной боли

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Близится главный праздник года, а его неизменным атрибутом является новогодняя елка. Но как оказалось, она может вызвать проблемы со здоровьем.

Почему новогодняя елка может вызвать головную боль

Ученые предупредили об опасности новогодних елок (фото из открытых источников)

Исследователи из Великобритании в ходе эксперимента выяснили, что новогоднее деревце таит в себе опасность, в частности содержит аллергены и 53 вида плесени. Ученые изучили врезки из 28 елок разных видов, в том числе иглы и кору. Все это может вызывать приступы головной боли, а у аллергиков еще и кашель, насморк, даже боль в ушах.

Исследователи, чтобы избежать подобных симптомов, рекомендуют периодически проветривать помещение, в которой стоит новогодняя елка. А в случае возникновения аллергии нужно принимать лекарственные средства.

Напомним, не за горами 2022 год, который пройдет под знаком Черного Водяного Тигра. И чтобы задобрить новый символ года, нужно правильно подготовиться к его встрече. Эксперты рассказали, какие игрушки лучше не вешать на новогоднюю елку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что накануне новогодних праздников медики дали огласили список медицинских препаратов, которые должны находиться под рукой в новогодние праздники. По мнению доктора медицинских наук Николая Косенкова, крайне важно иметь дома сорбенты и аспирин. Именно эти лекарства позволят избежать многих возможных проблем, связанных с повышенной нагрузкой на организм.

Читайте также, что Новый год, День святого Николая, Рождество — это одни из самых любимых праздников большинства людей. Вспоминая их, мы подсознательно представляем приятные подарки, пышную елку, встречи с близкими, праздничную атмосферу и вкусную пищу. И почему нам так нравятся эти праздники?


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Источник: https://www.thesun.co.uk/health/16909114/signs-christmas-tree-syndrome-festive-fun/
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