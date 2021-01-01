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Препараты, которые обязательно должны быть в новогодней аптечке

Аспирин разжижающий кровь, что позволит справиться с обильным употреблением еды и алкоголя

сегодня, 02:55
Автор:

Ольга Чародий

Накануне новогодних праздников медики дали огласили список медицинских препаратов, которые должны находиться под рукой в новогодние праздники. По мнению доктора медицинских наук Николая Косенкова, крайне важно иметь дома сорбенты и аспирин. Именно эти лекарства позволят избежать многих возможных проблем, связанных с повышенной нагрузкой на организм.

Препараты, которые обязательно должны быть в новогодней аптечке

Фото: zds.com.ua

Аспирин разжижающий кровь, что позволит справиться с обильным употреблением еды и алкоголя. Большая нагрузка на печень, как на фильтр, сгущает кровь, поясняет медик. Сорбенты, в свою очередь, помогут избежать отравления организма. Кроме этого, медики рекомендуют иметь под рукой антисептики и перевязочные средства, так как употребление алкоголя повышает риск бытового травматизма.

Напомним, специалисты рассказали, что регулярное употребление паприки помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови, закупоривающего сосуды, тем самым улучшая работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, содержащиеся в паприке, борются с окислительным стрессом, который характеризуется нарушением баланса между свободными радикалами и антиоксидантами. Это может привести к повреждению клеток и спровоцировать воспаление, увеличивающее риск рака. Исследователи выяснили, что эта приправа хорошо проявила себя как средство, которое защищает от рака молочной железы. Ее потребление женщинами помогло снизить вероятность заболевания на 25–35%. Еще известно, что паприка положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, лечит нервные расстройства и помогает при других недугах.


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Источник: https://imag24.net/
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