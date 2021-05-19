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Почему нельзя есть в постели: 5 весомых причин

Эксперты заявили, что не стоит есть в постели и объяснили, какими последствиями это может обернуться

сегодня, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Иногда не хочется вылезать из постели, поэтому многие люди берут еду с собой в кровать. Но не стоит превращать это в привычку. Эксперты назвали пять весомых причин, почему есть в постели нежелательно.

Почему нельзя есть в постели: 5 весомых причин

По каким причинам в постели есть не желательно / Фото: pexels.com

Лишний вес

Можете распрощаться с красивой фигурой, если вы будете часто есть в постели. Как правило, в постель мы берем чипсы, конфеты, пирожные, но никак не куриную грудку и кашу. Поедая нездоровую пищу за экраном компьютера или телефона, вы рискуете переесть. Будете механически забрасывать в рот следующий кусочек, не обращая внимания на то, что есть на самом деле не хочется.

Изжога

Нездоровая закуска, особенно с большим количество соли и специй, может спровоцировать появление изжоги, из-за которой сложно, например, заснуть. Со временем это может привести к серьезным проблемам не только с весом, но и с пищеводом.

Бессонница

Если вам кажется, что различные снеки — это невесомая и легкая еда, то вы ошибаетесь. Организму тяжело с ними справляться, особенно, если вы объелись нездоровой закуской на ночь. В таких случаях, может возникнуть бессонница. 

Кариес

После приема пищи в постели, вряд ли кто-то встает, чтобы почистить зубы, поэтому не удивляйтесь, если у вас появятся проблемы с зубами и деснами.   

Неряшливость

Этот пункт не имеет отношения к здоровью, но он не менее важен. Согласитесь, что вы не выглядите привлекательно, поедая под одеялом спагетти. А на постели какие-то жирные пятна и крошки. Это неряшливо, неопрятно и некрасиво.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что микробиолог Оксана Вольская рассказала, как часто нужно менять постельное белье, чтобы в нем не накапливались бактерии.


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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/5-prichin-bolshe-nikogda-ne-est-v-posteli/
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