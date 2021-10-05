Почему не стоит носить шапку из синтетики

Шапка — незаменимая вещь в осенне-зимний период и очень важно, чтобы она была из хорошего, натурального и качественного материала. Об этом рассказала врач-дерматолог Мария Чигирева изданию "Wday".

Чем опасна для здоровья шапка из синтетики (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что от головного убора, который создан из синтетики, лучше отказаться, потому что его ношение может вызвать ряд проблем. В первую очередь, речь идет об аллергической реакции, поскольку этот материал является аллергенным и может вызвать у человека зуд, покраснение, раздражение и даже дерматит.

Помимо этого, низкая гигроскопичность ткани может привести к тому, что при потении кожи головы влага не испаряется, то есть не проходит через синтетическую ткань, и не впитывается. В результате нарушается вентиляция, повышается влажность под шапкой, а это все создает идеальные условия для размножения грибков и бактерий, которые поражают кожу головы, вызывая зуд, перхоть и другие проблемы.

Специалист также отметила, что шапку нельзя забывать стирать, а при покупке лучше выбирать головной убор из натуральных тканей, которые пропускают влагу и позволяют коже "дышать".

Напомним, эксперты говорят, если вы не будете защищать голову зимой, то вас могут ожидать неприятные заболевания: воспаление лицевого и затылочного нерва, гайморит, отит и стенокардия. Поэтому не забывайте про шапку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите, чтобы ваши вещи не теряли свой внешний вид, тогда за ними нужно правильно ухаживать. Стилист Анна Пономаренко дала несколько ценных советов, которые помогают продлить "жизнь" любимой одежде.

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