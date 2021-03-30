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Почему наушники могут стать причиной нарушения слуха

Главный вред кроется в количестве бактерий

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди не обходятся без наушников, с их помощью мы слушаем музыку, разговариваем и просто абстрагируемся от того, что происходит вокруг. Но это простое устройство способно навредить слуху. 

Почему наушники могут стать причиной нарушения слуха

Вред наушников (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что вред наушников скрывается не только в громкой музыке, но и количестве бактерий, которые скапливаются на их поверхности. Согласно результатам исследования, на этом устройстве находится в 2 тысячи раз больше бактерий, чем на разделочной доске и в 300 раз больше, чем на кухонном столе. А эти бактерии являются возможным источником заболеваний.

Главный вред в том, что наушники способствуют накапливанию ушной серы. Их частое использование мешает ее естественному выходу, а скопление серы может ухудшать слух. А прибавьте к этому бактерии и грязь, которые также могут попасть в ушной проход — все это негативно отражается на слухе. Особенно опасны в этом плане наушники, которые плотно прилегают к уху, потому что они создают влажную и теплую атмосферу внутри, способствующую росту бактерий. 

Эксперты отметили, что вредные микроорганизмы могут вызвать аллергию, сыпь, ушные инфекции, а это в свою очередь, может перерасти в куда более серьезные проблемы, например, в отит, менингит, потерю слуха и т. д. 

Необходимо поддерживать свои наушники в чистоте, поэтому очищайте устройство 1-2 в неделю с помощью ватного тампона, воды и дезинфицирующих салфеток. 

Ну, и не забывайте о том, что слушать музыку на всю громкость также не стоит, норма для ушей — 85 децибел. Постоянное повышение этого уровня может в длительной перспективе ухудшить ваш слух.

Напомним, эксперт рассказал, почему беспроводные наушники опасны для здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Louis Vuitton выпустили украшения для наушников.


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Источник: https://lisa.ru/zdorovye/612742-pochemu-naushniki-mogut-stat-prichinoj-narusheniya-sluha-delo-sovsem-ne-v-gromkom-zvuke/
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