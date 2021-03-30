Почему наушники могут стать причиной нарушения слуха

Многие люди не обходятся без наушников, с их помощью мы слушаем музыку, разговариваем и просто абстрагируемся от того, что происходит вокруг. Но это простое устройство способно навредить слуху.

Вред наушников (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что вред наушников скрывается не только в громкой музыке, но и количестве бактерий, которые скапливаются на их поверхности. Согласно результатам исследования, на этом устройстве находится в 2 тысячи раз больше бактерий, чем на разделочной доске и в 300 раз больше, чем на кухонном столе. А эти бактерии являются возможным источником заболеваний.

Главный вред в том, что наушники способствуют накапливанию ушной серы. Их частое использование мешает ее естественному выходу, а скопление серы может ухудшать слух. А прибавьте к этому бактерии и грязь, которые также могут попасть в ушной проход — все это негативно отражается на слухе. Особенно опасны в этом плане наушники, которые плотно прилегают к уху, потому что они создают влажную и теплую атмосферу внутри, способствующую росту бактерий.

Эксперты отметили, что вредные микроорганизмы могут вызвать аллергию, сыпь, ушные инфекции, а это в свою очередь, может перерасти в куда более серьезные проблемы, например, в отит, менингит, потерю слуха и т. д.

Необходимо поддерживать свои наушники в чистоте, поэтому очищайте устройство 1-2 в неделю с помощью ватного тампона, воды и дезинфицирующих салфеток.

Ну, и не забывайте о том, что слушать музыку на всю громкость также не стоит, норма для ушей — 85 децибел. Постоянное повышение этого уровня может в длительной перспективе ухудшить ваш слух.

Напомним, эксперт рассказал, почему беспроводные наушники опасны для здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Louis Vuitton выпустили украшения для наушников.

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