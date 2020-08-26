Беспроводные наушники опасны для человека тем, что они излучают электромагнитные волны. В первую очередь, это касается копий оригинальных устройств. О том, как они влияют на организм человека, рассказал доцент кафедры информатики Александр Тимофеев. Об этом пишет издание ukrhealth

Нервная система человека имеет электромагнитный ток. А количество людей, которые страдают от магнитных колебаний, с каждым днем только растет.

Почему беспроводные наушники опасны для здоровья. Фото: vecherniy.kharkov

Для того, чтобы проверить насколько безопасными являются ваши наушники, Александр рекомендует подключить гаджет к мобильному телефону и отойти на определенное расстояние. Если, отойдя на несколько метров, сигнал будет слабым, то такие наушники можно считать безопасными.

"Устройства, которые имеют минимальную дальность воздействия, считаются наиболее безопасными для здоровья", - рассказывает Тимофеев.

Также эксперт утверждает, что Bluetooth является опасным электромагнитным полем, которое можно сравнить с микроволновым излучением. Тем не менее, говорить о каких-либо окончательных выводах рано: технологии постоянно совершенствуются, а полученных данных еще довольно мало.





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