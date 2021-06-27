Белые пятна, которые появляются на ногтевой платине, по-научному называются лейконихия, и большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с этим явлением. Но почему они возникают и насколько это серьезно?

почему на ногтях могут появляться белые пятна / фото: Getty Images

Эксперты рассказали, что белые пятна и линии могут быть на одном или нескольких ногтях. И самой распространенной причиной их появления являются травмы, например, если вы зажали или ударили ноготь, или палец близко к ногтевой пластине.

Также лейконихия может указывать на инфекции ногтей, такие как грибковая, они могут вызвать псевдолейконихию.

При тяжелых системных заболеваниях также могут появляться белые точки и линии на ногтях (почечная недостаточность, цирроз печени, системная красная волчанка, сердечная недостаточность, диабет), а также при системных инфекциях (корь, туберкулез).

Также очень часто белые пятна на ногтях появляются у людей, злоупотребляющих жесткими диетами, страдающих анорексией, испытывающих недостаток микроэлементов (кальция, цинка, железа) и витаминов (А, Е, С).

Но окончательно решить серьезность причины появления белых точек на ногтях поможет дерматолог, поэтому если проблема вас беспокоит, стоит записаться на прием к врачу.

Напомним, что

является важным показателем здоровья, поэтому за ним нужно периодически наблюдать. На его повышение могут указывать различные симптомы, в частности появление маленьких сгустков крови под ногтями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каждая девушка хочет, чтобы ее ногти выглядели здоровыми, ухоженными и красивыми. Но есть ряд факторов, которые могут привести к пожелтению и ломкости ногтевой пластины, тогда ноготки становятся не очень опрятными на вид. Почему так происходит и что с этим делать?

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