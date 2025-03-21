Почему мы высовываем ногу из под одеяла во время сна: ученые дали объяснение

Если вы замечали, что во время сна инстинктивно выдвигаете ногу из-под одеяла, то это не просто случайное движение или привычка, а биологический механизм, помогающий вашему телу. Ученые выяснили, что этот рефлекс связан с терморегуляцией и качеством сна.

Люди выдвигают ноги из-под одеяла во время сна. Фото из открытых источников

Ученые указывают, что температура тела имеет ключевое значение для засыпания. Профессор Университета Алабамы Наталья Даутович объясняет, что ступни человека играют особую роль в регуляции тепла. Они имеют уникальные сосудистые структуры, называемые артериовенозными анастомозами. Эти структуры способствуют эффективному теплообмену.

Человеческое тело естественным образом понижает температуру во время сна, и этот процесс помогает нам быстрее засыпать. Исследования, проведенные Школой медицины Питтсбургского университета, подтвердили, что прохладная среда способствует качественному отдыху, а зимой люди спят в среднем на час дольше, чем летом.

Кроме того, команда ученых Гарвардской медицинской школы отмечает, что ноги помогают охлаждать тело благодаря быстрому теплообмену. Когда вы выдвигаете ступню из-под одеяла, тепло из нее быстрее отдается окружающей среде, способствуя понижению общей температуры тела. Это естественный способ поддерживать комфортное состояние во время сна.

Прохладная среда также способствует выработке мелатонина – гормона сна, помогающего организму быстрее перейти в состояние отдыха. Вот почему люди, спящие в прохладных комнатах или высовывающие ноги из-под одеяла, часто засыпают легче и спят крепче.

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