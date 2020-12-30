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Почему медленная ходьба приближает старость

На протяжении 42 лет исследователи следили за состоянием здоровья 904 жителей Новой Зеландии

сегодня, 17:03
Автор:

Любовь Блажко

Ученые на протяжении многих лет следили за состоянием здоровья 904 жителей Новой Зеландии – их научный эксперимент длился 42 года. Контрольную группу участников начали наблюдать с 3-летнего возраста, а финальную оценку состояния их здоровья провели в 45 лет. Об этом пишет JAMA Network.

Почему медленная ходьба приближает старость

Почему медленная ходьба приближает старость. Фото: popmech

Какую закономерность обнаружили эксперты? Выявленные в детском возрасте плохие нейрокогнитивные функции и последующее снижение когнитивных функций в течение жизни напрямую связаны со скоростью ходьбы. Плюс, результаты МРТ продемонстрировали, что люди, которые привыкли ходить медленно, имеют меньший объем головного мозга и плотность его коры. А также у них есть признаки болезней малых сосудов.

Вторым главным признаком является то, как другие люди оценивают возраст незнакомого им человека. Например, они завышали возраст тем, кто ходит медленно, как выяснилось потом. То есть, эти люди визуально показались незнакомцам старше, чем это есть на самом деле. 

Специалисты пришли к выводу, что скорость, с которой привык ходить человек, напрямую связана не только с процессом старения, но также и со здоровьем его мозга. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ходьба может помочь распознать типы деменции. Причины деменции могут по-разному повредить мозг. Возможно ли, что эти различия могут проявиться в том, как люди ходят? Новое исследование, в котором сравнивались схемы ходьбы у людей с двумя типами деменции, исследовало этот вопрос. 
Новое исследование предполагает, что походка человека может дать подсказку о типе деменции, с которой он живет. Научная статья на эту тему опубликована в Alzheimer's & Dementia. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/513492-medlennaya-hodba-priblizhaet-starost/?from=main_big
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