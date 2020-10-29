Какие продукты способны «блокировать» старение

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Светлана Шкурупий
Правильное питание — это основа здоровья. Употребление некоторых продуктов негативно влияет на организм и может спровоцировать различные проблемы со здоровьем. Но есть и другая группа продуктов, которая поддерживает иммунитет и может "блокировать" старение. Об этом сообщает издание Medikforum.
Dusan Zidar
Врач Юлия Юсипова рассказала, что пищевые привычки очень влияют на внутренние процессы нашего организма, особенно с возрастом. В рационе следует ограничить жирную пищу, фаст-фуд, консервированные продукты, потому что их регулярное употребление может спровоцировать ряд заболеваний и ускорить процесс старения организма.
А вот на что стоит обратить внимание, так это на "антивозрастное" питание, куда входят листовые овощи, орехи, семена льна и чиа, а также фрукты, ягоды, зерно, крупы, животный белок, бобовые и другие продукты, в которых много фолиевой кислоты. Такой рацион влияет на процесс метилирования — один из наиболее ключевых механизмов метаболизма организма.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фрукт замедляет старение организма и увлажняет кожу.
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