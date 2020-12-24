Ходьба и бег отлично подойдут для того, чтобы поддерживать тело в тонусе и заботится о своем здоровье. Но какое из этих занятий может оказаться эффективнее? Или может они приносят одинаковую пользу нашему телу? Давайте скорее разберемся в этом вопросе.

Что приносит больше пользы для здоровья — бег или ходьба. Фото: unsplash

Согласно словам специалистов, все зависит от индивидуальных факторов. Исследования наглядно демонстрируют, что и бег, и ходьба – эффективные тренировки, которые сочетают в себе целый комплекс полезных для организма эффектов. Ходьба и бег помогают сжечь калории, снизить уровень холестерина, улучшить качество сна, укрепить сердце и повысить выносливость.

Бег считается более интенсивной физической нагрузкой. В процессе сжигается большое количество калорий, но появляется высокая вероятность травмироваться в процессе.

И если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом или хронические болезни, то лучше остановиться на пеших прогулках. Если речь идет именно об интенсивной ходьбе, то она ничем не хуже полноценного бега, потому что приносит организму огромную пользу.

Из этого следует вывод, что и ходьба, и бег – полезные нагрузки для тела, которые точно могут стать залогом хорошего здоровья и крепкого иммунитета. Поэтому выбирайте то занятие, которое больше вам подходит по состоянию здоровья, и по настроению.

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