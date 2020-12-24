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Главная Новости Здоровье наше тело Что приносит больше пользы для здоровья — бег или ходьба
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Что приносит больше пользы для здоровья — бег или ходьба

Что же все-таки выбрать?

сегодня, 22:41
Автор:

Любовь Блажко

Ходьба и бег отлично подойдут для того, чтобы поддерживать тело в тонусе и заботится о  своем здоровье. Но какое из этих занятий может оказаться эффективнее? Или может они приносят одинаковую пользу нашему телу? Давайте скорее разберемся в этом вопросе. 

Что приносит больше пользы для здоровья — бег или ходьба

Что приносит больше пользы для здоровья — бег или ходьба. Фото: unsplash

Согласно словам специалистов, все зависит от индивидуальных факторов. Исследования наглядно демонстрируют, что и бег, и ходьба – эффективные тренировки, которые сочетают в себе целый комплекс полезных для организма эффектов. Ходьба и бег помогают сжечь калории, снизить уровень холестерина, улучшить качество сна, укрепить сердце и повысить выносливость. 

Бег считается более интенсивной физической нагрузкой. В процессе сжигается большое количество калорий, но появляется высокая вероятность травмироваться в процессе. 

И если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом или хронические болезни, то лучше остановиться на пеших прогулках. Если речь идет именно об интенсивной ходьбе, то она ничем не хуже полноценного бега, потому что приносит организму огромную пользу. 

Из этого следует вывод, что и ходьба, и бег – полезные нагрузки для тела, которые точно могут стать залогом хорошего здоровья и крепкого иммунитета. Поэтому выбирайте то занятие, которое больше вам подходит по состоянию здоровья, и по настроению. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, привычки, которые продлевают жизнь на 10 лет. Американские специалисты выяснили, что всего 4 правильные привычки смогут подарить вам отличное самочувствие и долгую жизнь. Согласно научным данным, эти простые действия увеличат продолжительность жизни как минимум лет на 10. Прежде чем сделать выводы, ученые детально изучили образ жизни европейцев и узнали, из-за чего чаще всего умирали люди. 


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Источник: https://newsyou.info/chto-prinosit-bolshe-polzy-dlya-zdorovya-beg-ili-xodba
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