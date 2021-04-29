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Почему людям среднего возраста нельзя спать меньше 6 часов

Ученые из Университетского колледжа Лондона объяснили, почему людям старшего возраста нужно спать более 6 часов

29 апреля 2021, 22:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Сон — важный фактор здорового образа жизни, который влияет как на физическое, так и на эмоциональное состояние человека. Недавнее исследование ученых показало, что людям среднего возраста качественный и продолжительный сон важен особенно.

Почему людям среднего возраста нельзя спать меньше 6 часов

Почему важно спать не менее 6 часов / Фото: ru.freepik.com

Специалисты из Университетского колледжа Лондона изучили данные около 8 тысяч британцев в возрасте от 50 до 60 лет и выяснили, что сон в таком возрасте не должен быть менее 6 часов. В противном случае повышается риск развития нейродегенеративных заболеваний (группа в основном медленно прогрессирующих, наследственных или приобретенных заболеваний нервной системы, — прим. авт.).

Участники исследования самостоятельно сообщали о своей продолжительности сна 6 раз в период с 1985 по 1988 год, когда их возраст составлял от 35 до 55 лет. Затем ученые снова задокументировали продолжительность сна добровольцев в период с 2015 по 2016 год (им было от 63 до 86 лет). Некоторые участники пользовались наручными гаджетами, с помощью которых обеспечивали объективные измерения продолжительности своего сна.

Эксперты отметили, что в течение 30-летнего исследования у более 500 участников развилась деменция. Благодаря этому масштабному эксперименту ученые пришли к выводу, что у людей среднего возраста, которые спят меньше 6 часов в сутки, шансы заболеть деменцией увеличиваются на 30%.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно результатам исследований Американской кардиологической ассоциации, у людей с наиболее здоровым и полноценным режимом сна риск сердечной недостаточности на 42% ниже, чем у тех, кто имел проблемы или не уделял должного внимания сну.


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Источник: https://www.nature.com/articles/s41467-021-22354-2
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