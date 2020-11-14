Рано или поздно каждый курильщик начинает задумываться о том, что пора попрощаться с этой вредной привычкой. Но все время что-то мешает достичь этой цели: то силы воли нет, то нет понимания, зачем это нужно делать. Ученые из Университета естественных наук штата Мичиган заявили, что все дело именно в генетике.

Почему бросить курить так сложно. Фото: unsplash

Они обнаружили, что когда-то отвергнутый генетический механизм может отвечать за никотиновую зависимость, а также за эффекты отмены, благодаря которым бросить курить так непросто.

Оказывается, что круглые черви Caenorhabditis elegans подсаживаются на никотин как люди, что позволяет использовать их для изучения данной проблемы более подробно.

Специалисты также узнали, что специфические гены и микроРНК, которые играют ключевую роль в том, как круглые черви развивают никотиновую зависимость и эффект отмены — и подобные механизмы по всей вероятности можно перенести и в область млекопитающих.

Этот механизм ранее был отвергнут как незначительный для никотиновой зависимости, но новое научное исследование позволило экспертам лучше понять, как появляется зависимость от сигарет, а также как от нее можно избавиться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, продукты, которые помогают бросить курить.

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