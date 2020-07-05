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Названы продукты, которые помогают бросить курить

Эти продукты облегчат самочувствие при отказе от сигарет

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Названы продукты, которые помогают бросить курить

Shutterstock / Lasse Kristensen

Если вы решили избавиться от такой пагубной привычки, как курение, тогда стоит запастись не только стальной силой воли, но и "правильными" продуктами питания. Определенная диета поможет облегчить процесс отказа от никотиновой зависимости. Об этом сообщает издание Рlitkar.

В первую очередь, стоит добавить в свой рацион побольше цитрусовых. В них содержится кислота, восполняющая в организме дефицит витамина С, который разрушает никотин. Поэтому, эксперты советуют, съедать дольку лимона или апельсина, когда появится желание закурить.

Отказавшись от курения, у многих людей усиливается аппетит, поэтому стоит серьезно подойти к формированию своего рациона. Чтобы не поправиться на несколько килограмм, временно откажитесь от тяжелой и жирной пищи. Справиться с зависимостью может горький шоколад, в нем содержится много полезных веществ, в частности фенилэтиламин - химическое соединение, которое способствует выработке гормона счастья. Дискомфорт, вызванный отказом от сигарет, можно еще компенсировать баклажанами. Эти овощи богаты на никотиновую кислоту, которая облегчит курильщикам их состояние. 

Эксперты также утверждают, что бросить курить помогает имбирь. Его особый вкус отбивает желание закурить сигарету. Помимо этого, имбирь укрепляет иммунитет, поэтому употребляйте его почаще.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что опаснее для здоровья: сигареты или сидячий образ жизни.



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