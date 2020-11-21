Пить горячие напитки из бумажных стаканчиков опасно для здоровья, - ученые

Язык
Coinspot 21.11.2020
BTC/USD
18725.56
ETH/USD
517.67
LTC/USD
83.71
НБУ 21.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Ученые Индийского технологического университета очень обеспокоены увеличением использования бумажных стаканчиков во всем мире из-за содержания в них микропластика.
ФОТО: Из открытых источников
С помощью сканирования электронным микроскопом, ученым удалось выявить, сколько опасных частиц будет содержаться в бумажном стаканчике под воздействием горячей жидкости. Через 15 минут исследование подтвердило наличие 10,2 миллиардов субмикронных частиц в стаканчике.
Ученые рекомендуют отказаться от использования данных стаканчиков для употребления горячих напитков, ведь это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
К слову, по данным компании Imarc Group, в прошлом году в мире произвели более 260 миллиардов бумажных стаканчиков. Спрос на данную продукцию аргументируется растущей тенденцией в сфере обслуживания еды на вынос и готовых к употреблению продуктов питания во всем мире.
Как сообщали "Комментарии" ранее, медики рассказали, чем опасен дешевый чай.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости