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Пить горячие напитки из бумажных стаканчиков опасно для здоровья, - ученые

По мнению ученых, стаканчики состоят из множества вредных для организма частиц

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Ученые Индийского технологического университета очень обеспокоены увеличением использования бумажных стаканчиков во всем мире из-за содержания в них микропластика. 

Пить горячие напитки из бумажных стаканчиков опасно для здоровья, - ученые

ФОТО: Из открытых источников

"Микропластики действуют как переносчики загрязняющих веществ, токсичных тяжелых металлов, а также органических соединений, которые являются гидрофобными (отталкивают воду) и могут проникать в царство животных", — сказал соавтор исследования Судха Гоэль. 

С помощью сканирования электронным микроскопом, ученым удалось выявить, сколько опасных частиц будет содержаться в бумажном стаканчике под воздействием горячей жидкости. Через 15 минут исследование подтвердило наличие 10,2 миллиардов субмикронных частиц в стаканчике. 

Ученые рекомендуют отказаться от использования данных стаканчиков для употребления горячих напитков, ведь это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. 

К слову, по данным компании Imarc Group, в прошлом году в мире произвели более 260 миллиардов бумажных стаканчиков. Спрос на данную продукцию аргументируется растущей тенденцией в сфере обслуживания еды на вынос и готовых к употреблению продуктов питания во всем мире. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, медики рассказали, чем опасен дешевый чай. 


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Источник: https://uamedical.info/pit-goryachie-napitki-iz-bumazhnyh-stakanchikov-opasno-dlya-zdorovya/
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