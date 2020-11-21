Пить горячие напитки из бумажных стаканчиков опасно для здоровья, - ученые

Ученые Индийского технологического университета очень обеспокоены увеличением использования бумажных стаканчиков во всем мире из-за содержания в них микропластика.

ФОТО: Из открытых источников

"Микропластики действуют как переносчики загрязняющих веществ, токсичных тяжелых металлов, а также органических соединений, которые являются гидрофобными (отталкивают воду) и могут проникать в царство животных", — сказал соавтор исследования Судха Гоэль.

С помощью сканирования электронным микроскопом, ученым удалось выявить, сколько опасных частиц будет содержаться в бумажном стаканчике под воздействием горячей жидкости. Через 15 минут исследование подтвердило наличие 10,2 миллиардов субмикронных частиц в стаканчике.

Ученые рекомендуют отказаться от использования данных стаканчиков для употребления горячих напитков, ведь это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

К слову, по данным компании Imarc Group, в прошлом году в мире произвели более 260 миллиардов бумажных стаканчиков. Спрос на данную продукцию аргументируется растущей тенденцией в сфере обслуживания еды на вынос и готовых к употреблению продуктов питания во всем мире.

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