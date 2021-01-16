Первые предвестники диабетической комы

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Ольга Чародий
Диабетическая кома — это опасное состояние, при котором человек длительное
время находится без сознания. У него снижается или исчезает реакция на внешние раздражители,
нарушается глубина и частота дыхания, пишет probolezny.ru.
Диабетическая кома (фото из открытых источников)
Эти симптомы нужно знать даже тем, кто не болеет диабетом –
острое состояние может развиваться стремительно и стать полной неожиданностью.
Симптомы начала предкоматозного состояния:
За несколько дней до критического состояния резко усиливается
жажда, пропадает аппетит, болит живот. Кроме этого, человека мучает
необъяснимое беспокойство, слабость, тремор. Кроме этого, может возникать
неконтролируемое чувство голода, стенокардия, повышенное потоотделение и
усталость.
Эти явления проходят, если съесть немного сахара, меда,
варенья, печенья.
Если человеку стало плохо, понять, что он впал в диабетическую кому поможет запах ацетона, который от него исходит. Также язык больного покрывается коричневым налетом, больной не ориентируется в пространстве, может терять сознание.
Напомним, в 2013 году Стэнфордским университетом был проведен научный эксперимент, который показал, что 150 калорий сахара в общем рационе увеличивает риск развития диабета на 1 процент. Исследование было проведено на лабораторных животных. Кроме того, ученые выяснили, что те, кто часто употребляет сахаросодержащие напитки, подвергаются риску развития диабета 2 типа на 25 процентов выше остальных. Научное исследование, которое было опубликовано в издании PLOS ONE, показало, что в странах с самым высоким потреблением сахара можно увидеть самый высокий уровень диабета 2 типа. В странах с самым низким, соответственно, самые низкие показатели.
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