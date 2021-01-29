logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.01.2021

BTC/USD

33999.28

ETH/USD

1328.03

LTC/USD

133.60

НБУ 29.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Первая помощь при травме голеностопа
commentss НОВОСТИ Все новости

Первая помощь при травме голеностопа

Первые симптомы подобной травмы – опухший голеностоп, боль при движении, возможно, синяк

сегодня, 21:05
Автор:

Ольга Чародий

Голеностоп часто страдает в зимний период, когда легко поскользнуться и потерять равновесие. Что делать, если голеностоп травмирован.

Первая помощь при травме голеностопа

Голеностоп (фото из открытых источников)

 - Уложить пострадавшего. Это снимет нагрузку с сустава поможет избежать усугубления травмы.

 - Стопу и нижнюю треть голени положить на что-то плотное.

 - наложить повязку, чтобы снизить подвижность сустава. Если под рукой нет эластичного бинта – подойдет шарф или платок. Повязку наматывают снизу,   каждый виток  бинта должен покрывать предыдущий.

 - Положить лед на повреждённое место. Это эффективно в первое время после травмы.

  — Обеспечьте покой. При этом необходимо следить за повязкой и подвижностью стопы. Если болевые ощущения не стихают   3-4 часа, увеличивается отёк  или видна деформация голеностопного сустава – необходима консультация травматолога.

Напомним, Специалисты из Италии провели новый научный эксперимент, в ходе которого выяснили, что лишний вес является сигналом о том, что у человека есть проблемы со здоровьем. Они проанализировали данные о состоянии здоровья более 527,6 тысячи взрослых (средний возраст – 42 года), — пишет издание Academic. 

Участники были разделены на 2 группы: люди с нормальным весом и люди с лишним весом. Состояние сердечно-сосудистой системы эксперты определяли по трем основными факторам риска болезней сердца и инсультов: наличие в анамнезе сахарного диабета, повышенного артериального давления и высокий уровень "плохого" холестерина. После чего ученые пришли к следующему выводу: быть здоровым и полным – не получится. Физическая активность (даже самая минимальная) снижает риск развития сахарного диабета и повышение "плохого" холестерина.  Результаты проведенного эксперимента говорят о том, что нельзя иметь лишний вес и быть при этом здоровым человеком, даже если находить время для физических нагрузок.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hartmann-shop.ru/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ