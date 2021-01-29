Первая помощь при травме голеностопа

Голеностоп часто страдает в зимний период, когда легко поскользнуться и потерять равновесие. Что делать, если голеностоп травмирован.

Голеностоп (фото из открытых источников)

- Уложить пострадавшего. Это снимет нагрузку с сустава поможет избежать усугубления травмы.

- Стопу и нижнюю треть голени положить на что-то плотное.

- наложить повязку, чтобы снизить подвижность сустава. Если под рукой нет эластичного бинта – подойдет шарф или платок. Повязку наматывают снизу, каждый виток бинта должен покрывать предыдущий.

- Положить лед на повреждённое место. Это эффективно в первое время после травмы.

— Обеспечьте покой. При этом необходимо следить за повязкой и подвижностью стопы. Если болевые ощущения не стихают 3-4 часа, увеличивается отёк или видна деформация голеностопного сустава – необходима консультация травматолога.

Напомним, Специалисты из Италии провели новый научный эксперимент, в ходе которого выяснили, что лишний вес является сигналом о том, что у человека есть проблемы со здоровьем. Они проанализировали данные о состоянии здоровья более 527,6 тысячи взрослых (средний возраст – 42 года), — пишет издание Academic.

Участники были разделены на 2 группы: люди с нормальным весом и люди с лишним весом. Состояние сердечно-сосудистой системы эксперты определяли по трем основными факторам риска болезней сердца и инсультов: наличие в анамнезе сахарного диабета, повышенного артериального давления и высокий уровень "плохого" холестерина. После чего ученые пришли к следующему выводу: быть здоровым и полным – не получится. Физическая активность (даже самая минимальная) снижает риск развития сахарного диабета и повышение "плохого" холестерина. Результаты проведенного эксперимента говорят о том, что нельзя иметь лишний вес и быть при этом здоровым человеком, даже если находить время для физических нагрузок.

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