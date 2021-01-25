Надо худеть: ученые опровергли популярный миф о здоровье

Специалисты из Италии провели новый научный эксперимент, в ходе которого выяснили, что лишний вес является сигналом о том, что у человека есть проблемы со здоровьем. Они проанализировали данные о состоянии здоровья более 527,6 тысячи взрослых (средний возраст – 42 года), — пишет издание Academic.

Ученые опровергли популярный миф о здоровье. Фото: etera.pro

Участники были разделены на 2 группы: люди с нормальным весом и люди с лишним весом. Состояние сердечно-сосудистой системы эксперты определяли по трем основными факторам риска болезней сердца и инсультов: наличие в анамнезе сахарного диабета, повышенного артериального давления и высокий уровень "плохого" холестерина.

После чего ученые пришли к следующему выводу: быть здоровым и полным – не получится. Физическая активность (даже самая минимальная) снижает риск развития сахарного диабета и повышение "плохого" холестерина.

Результаты проведенного эксперимента говорят о том, что нельзя иметь лишний вес и быть при этом здоровым человеком, даже если находить время для физических нагрузок. Полным людям тренировки хоть и компенсируют негативные последствия лишних килограммов для здоровья, но от проблем с сердцем избавиться не помогут.

Как сообщало издание "Комментарии", как предсказывать развитие инфаркта за несколько лет. Инфаркт – это очень опасное состояние, которое влечет за собой ухудшение качества жизни и значительное снижение работоспособности человека. Специалистам из Австралии удалось придумать способ, который сможет предсказывать развитие инфаркта еще за несколько лет.

По их словам, у людей с высоким уровнем кальция в аорте в четыре раза выше риск столкнуться с серьезными нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.

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