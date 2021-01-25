logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.01.2021

BTC/USD

33864.27

ETH/USD

1402.84

LTC/USD

142.76

НБУ 25.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Надо худеть: ученые опровергли популярный миф о здоровье
commentss НОВОСТИ Все новости

Надо худеть: ученые опровергли популярный миф о здоровье

Среди людей с избыточным весом существует популярный миф, что проблем со здоровьем можно избежать, если регулярно поддерживать физическую активность

сегодня, 18:21
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Италии провели новый научный эксперимент, в ходе которого выяснили, что лишний вес является сигналом о том, что у человека есть проблемы со здоровьем. Они проанализировали данные о состоянии здоровья более 527,6 тысячи взрослых (средний возраст – 42 года), — пишет издание Academic. 

Надо худеть: ученые опровергли популярный миф о здоровье

Ученые опровергли популярный миф о здоровье. Фото: etera.pro

Участники были разделены на 2 группы: люди с нормальным весом и люди с лишним весом. Состояние сердечно-сосудистой системы эксперты определяли по трем основными факторам риска болезней сердца и инсультов: наличие в анамнезе сахарного диабета, повышенного артериального давления и высокий уровень "плохого" холестерина.

После чего ученые пришли к следующему выводу: быть здоровым и полным – не получится. Физическая активность (даже самая минимальная) снижает риск развития сахарного диабета и повышение "плохого" холестерина. 

Результаты проведенного эксперимента говорят о том, что нельзя иметь лишний вес и быть при этом здоровым человеком, даже если находить время для физических нагрузок. Полным людям тренировки хоть и компенсируют негативные последствия лишних килограммов для здоровья, но от проблем с сердцем избавиться не помогут. 

Как сообщало издание "Комментарии", как предсказывать развитие инфаркта за несколько лет. Инфаркт – это очень опасное состояние, которое влечет за собой ухудшение качества жизни и значительное снижение работоспособности человека. Специалистам из Австралии удалось придумать способ, который сможет предсказывать развитие инфаркта еще за несколько лет.
По их словам, у людей с высоким уровнем кальция в аорте в четыре раза выше риск столкнуться с серьезными нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://academic.oup.com/eurjpc/advance-article/doi/10.1093/eurjpc/zwaa151/6105192
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ