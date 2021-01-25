Надо худеть: ученые опровергли популярный миф о здоровье

Язык
Coinspot 25.01.2021
BTC/USD
33864.27
ETH/USD
1402.84
LTC/USD
142.76
НБУ 25.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Специалисты из Италии провели новый научный эксперимент, в ходе которого выяснили, что лишний вес является сигналом о том, что у человека есть проблемы со здоровьем. Они проанализировали данные о состоянии здоровья более 527,6 тысячи взрослых (средний возраст – 42 года), — пишет издание Academic.
Ученые опровергли популярный миф о здоровье. Фото: etera.pro
Участники были разделены на 2 группы: люди с нормальным весом и люди с лишним весом. Состояние сердечно-сосудистой системы эксперты определяли по трем основными факторам риска болезней сердца и инсультов: наличие в анамнезе сахарного диабета, повышенного артериального давления и высокий уровень "плохого" холестерина.
После чего ученые пришли к следующему выводу: быть здоровым и полным – не получится. Физическая активность (даже самая минимальная) снижает риск развития сахарного диабета и повышение "плохого" холестерина.
Результаты проведенного эксперимента говорят о том, что нельзя иметь лишний вес и быть при этом здоровым человеком, даже если находить время для физических нагрузок. Полным людям тренировки хоть и компенсируют негативные последствия лишних килограммов для здоровья, но от проблем с сердцем избавиться не помогут.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости