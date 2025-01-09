Перестаньте наносить сильный вред коже: какой водой опасно умываться

Важно знать, какой температуры должна быть вода во время умывания, чтобы не навредить коже. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Huffpost.

Вода. Фото: из открытых источников

Многие из нас утром умывают лицо горячей водой, чтобы открыть и очистить поры, а заканчивают холодной водой, чтобы закрыть их. Дерматолог Ханна Копельман рассказала, что вопреки распространенному мнению, под воздействием горячей или холодной воды поры не открываются и не закрываются.

"Правда в том, что поры не имеют мышц, поэтому они не могут физически открываться или закрываться под воздействием температур. Горячая вода может временно ослабить жир и смыть грязь на коже, сделав поры чище, но на самом деле она не меняет их размер", — добавила эксперт.

Тогда как холодная вода может временно сужать кровеносные сосуды, придавая коже более подтянутый вид.

Хотя размер пор в основном определяется генетикой, есть несколько других факторов, которые могут сделать поры более заметными. У других людей сальные железы с возрастом увеличиваются в размере.

Гормоны также могут влиять на деятельность сальных желез. Повреждения кожи, связанные с возрастом и солнцем, могут привести к потере эластичности кожи, что может повлиять на структуры кожи. Во всех этих случаях поры могут казаться более заметными.

Очищение кожи горячей водой может успокаивать, но это может удалить естественные жиры. Поскольку эти жиры помогают удерживать влагу и поддерживать кожу увлажненной, воздействие горячей воды может уменьшить ее способность удерживать влагу, сделав ее более чувствительной и склонной к сухости, покраснению и раздражению.

Со временем это может обострить такие заболевания, как экзема или розацеа, и способствовать преждевременному старению из-за повреждения коллагена и эластина.

Это не означает, что холодной водой можно умыться. Все потому, что подвергание кожи воздействию высоких или низких температур может создать ненужный стресс. Это может освежить и временно уменьшить отечность, но холодной водой вы не очистите эффективно лицо. Поэтому впоследствии это может привести к закупориванию пор и менее эффективному уходу за кожей.

Дерматолог заявила, что для оптимального здоровья кожи комфортной является теплая вода. Она идеально подходит для очищения, поскольку эффективно удаляет грязь, жир и макияж, сохраняя естественные жиры кожи, позволяя продуктам ухода лучше впитываться.

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