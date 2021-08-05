logo
Русский Українська

BTC/USD

41113.90

ETH/USD

2818.10

LTC/USD

143.94

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Паразит шевелится под кожей: у трех человек в Укрини нашли редкую болезнь
commentss НОВОСТИ Все новости

Паразит шевелится под кожей: у трех человек в Укрини нашли редкую болезнь

Подкожный гельминт может мигрировать телом человека

сегодня, 21:41
Автор:

Лиля Воробьева

Кроме коронавируса, украинцы могут подвергнуться еще одной опасной болезни, возбудителями которой являются обычные комары. Она называется дирофиляриоз. Трое жителей украинской столицы теперь лечат его. Эту информацию обнародовал Вечерний Киев.

Паразит шевелится под кожей: у трех человек в Укрини нашли редкую болезнь

Дирофиляриоз (фото из открытых источников)

Паразитарную болезнь переносят обычные и, надоедливые всем, комары. Круглые гельминты проникают под кожу человека, растут и увеличиваются там.

Важно, эту болезнь уже диагностирована киевскими врачами в двух мужчин и одной женщины. Все они живут на Левобережье в столице.

"Гельминты размером 11, 7 и 12 см (Фрагмент) были удалены хирургически из области левого глаза (в двух случаях), правой кисти (в одном случае). Рекомендуется проведение специфического и симптоматического лечения и наблюдения у врача в течение года ", — сообщают медики.

Как выявить паразитическую недуг?

Медики дают свои рекомендации, чтобы вовремя распознать недуг. Они говорят, что подкожные узлы, где множатся паразиты, можно вылечить только хирургическим методом.

Невероятно, но паразит, который прижился в организме человека, может себе перемещаться под кожей до 30 сантиметров.

Если у вас появилась опухоль или отек, покраснение в месте, где завелся паразит, а именно таковы симптомы болезни, нужно сразу идти в больницу.

Главными симптомами являются отек, покраснение, появление опухоли в месте, где завелся паразит. Кстати, он может вырасти до 10 см.

Еще медики указывают на четкую человеческую реакцию: больной испытывает передвижения гельминта, ощущение его шевеление под кожей. Недаром этот недуг, которая приносит сколько неприятностей больному, звучит на украинском, как "злая нить".

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том,  какие опасные заболевания могут протекать бессимптомно.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vechirniy.kyiv.ua/news/55130/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ