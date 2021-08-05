Паразит шевелится под кожей: у трех человек в Укрини нашли редкую болезнь

Кроме коронавируса, украинцы могут подвергнуться еще одной опасной болезни, возбудителями которой являются обычные комары. Она называется дирофиляриоз. Трое жителей украинской столицы теперь лечат его. Эту информацию обнародовал Вечерний Киев.

Дирофиляриоз (фото из открытых источников)

Паразитарную болезнь переносят обычные и, надоедливые всем, комары. Круглые гельминты проникают под кожу человека, растут и увеличиваются там.

Важно, эту болезнь уже диагностирована киевскими врачами в двух мужчин и одной женщины. Все они живут на Левобережье в столице.

"Гельминты размером 11, 7 и 12 см (Фрагмент) были удалены хирургически из области левого глаза (в двух случаях), правой кисти (в одном случае). Рекомендуется проведение специфического и симптоматического лечения и наблюдения у врача в течение года ", — сообщают медики.

Как выявить паразитическую недуг?

Медики дают свои рекомендации, чтобы вовремя распознать недуг. Они говорят, что подкожные узлы, где множатся паразиты, можно вылечить только хирургическим методом.

Невероятно, но паразит, который прижился в организме человека, может себе перемещаться под кожей до 30 сантиметров.

Если у вас появилась опухоль или отек, покраснение в месте, где завелся паразит, а именно таковы симптомы болезни, нужно сразу идти в больницу.

Главными симптомами являются отек, покраснение, появление опухоли в месте, где завелся паразит. Кстати, он может вырасти до 10 см.

Еще медики указывают на четкую человеческую реакцию: больной испытывает передвижения гельминта, ощущение его шевеление под кожей. Недаром этот недуг, которая приносит сколько неприятностей больному, звучит на украинском, как "злая нить".

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, какие опасные заболевания могут протекать бессимптомно.

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