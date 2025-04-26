Отучите от этих привычек детей: они с детства приводят к ожирению

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
С детства у большинства из нас формируются выраженные пищевые привычки, которые со временем могут оказать негативное влияние на здоровье. В частности, могут привести к набору лишнего веса и даже ожирению, поскольку они приводят к накоплению калорий.
Ожирение у человека. Фото из открытых источников
Тренер и нутрициолог Юрий Попко обращает внимание многих на любовь с детства к белому хлебу.
По словам эксперта, такой продукт содержит пустые калории, не насыщает организм и не имеет никакой пользы. Все потому, что за сытость отвечает клетчатка и белок.
Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, что означает, что он быстро повышает уровень сахара в крови. Это может привести к резким колебаниям уровня глюкозы, что негативно влияет на энергетический баланс и может способствовать развитию диабета 2 типа.
На втором месте такой продукт, как масло. В пачке масла содержится 1500 ккал, а это почти то же самое, что съесть 3 плитки шоколада.
Масла животного происхождения (например, сливочное масло) содержат много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Некоторые виды растительных масел могут содержать трансжиры, которые образуются при переработке масла. Они могут оказывать негативное влияние на здоровье, увеличивая уровень "плохого" холестерина.
Ну и в топ-тройке продуктов, которые могут привести к ожирению, магазинные соки. Далеко не каждый понимает, что пьет не полезный натуральный сок, а просто подслащенную воду с минимальным количеством витаминов. Полезнее всего съесть просто целый фрукт.
В пачке сока 500 ккал, это то же самое, что съесть плитку шоколада. Для продления срока хранения в соках часто используют разнообразные химические добавки, такие как консервантов или стабилизаторы, которые могут влиять на здоровье, если их употреблять регулярно.
Магазинные соки, в отличие от натуральных свежевыжатых, содержат очень мало или совсем не имеют клетчатки, которая важна для нормального пищеварения.
Читайте также на портале "Комментарии" — будьте осторожны: названы самые главные причины ожирения.
Новости