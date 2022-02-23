Будьте осторожны: названы самые главные причины ожирения

К сожалению, ожирение — довольно распространенная проблема, которая может привести к серьезным последствиям. Избыточное накопление жировой ткани вредит состоянию здоровья, поэтому нужно знать, какие факторы его провоцируют.

Что вызывает ожирение (фото из открытых источников)

Исследователи говорят, что самой главной причиной ожирения является неправильное питание, и дело не в том, что каждый день вы приумножаете калории. Тип потребляемых калорий, в частности, обработанные углеводы, говорит организму о том, что необходимо удерживать жировые запасы.

Повышает риск ожирения также сидячий образ жизни, потому что человек мало двигается и, как правило, употребляет вредную пищу. Малоподвижность имеет действительно серьезные пагубные последствия для организма.

Одно из исследований показало, что существует связь между ожирением и стрессом. При нервных срывах, напряжениях и постоянном беспокойстве, вероятность набрать лишних килограммов значительно повышается.

Среди главных причин ожирения также выделяют плохой сон. Регулярный недосып влияет на часть нашего мозга, которая регулирует аппетит. И когда потребление энергии превышает расход, то можно начать набирать вес.

Напомним, ученые Центра интеграционных медицинских наук в Японии выяснили, что к ожирению могут привести активные иммунные клетки, находящиеся в тонкой кишке. Такие клетки неправильно реагируют на пищу с высоким содержанием жира и стараются накапливать вредные вещества в себе, что приводит к ожирению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эндокринолог Алена Итинсон рассказала о важных правилах, которыми не стоит пренебрегать, если не хотите стать "жертвой" ожирения.

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