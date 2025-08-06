Откажитесь от этих продуктов, если не хотите потерять зрение

Одним из самых ценных человеческих сенсорных механизмов называют зрение. Однако люди часто пренебрегают здоровьем глаз и иногда даже не осознавая, что питание влияет на здоровье глаз и остроту зрения. Некоторые продукты ежедневного потребления могут постепенно ухудшать зрение, приводить к воспалению, нарушению кровообращения и даже необратимым заболеваниям глаз.

Зрение. Иллюстративное фото

Простые углеводы: в чем угроза

Простые углеводы, содержащиеся в белом хлебе, макаронах из очищенной муки, сладостях, быстро повышают уровень сахара в крови. Такое состояние влечет за собой окислительный стресс и повреждение мелких сосудов сетчатки. Это в свою очередь чревато развитием диабетической ретинопатии и возрастной макулярной дегенерации (AMD).

Соль – убийца зрения

Чрезмерное количество натрия очень вредно для глаз. Чрезмерное употребление соли приводит к гипертонии, которая, в свою очередь, приводит к повреждению сосудов глаз. Это состояние характеризуется размытым зрением или его утратой. Следует избегать употребления обработанных мясных изделий, консервов, готовых супов и снеков, ведь в них часто содержится избыточное количество натрия.

Жареные и жирные продукты

Приводят к воспалению и повышают уровень "плохого" холестерина трансжиры, содержащиеся в жареной пище, маргарине и фастфуде. Это отрицательно влияет на кровообращение в сетчатке и макуле, повышая риск AMD и катаракты.

Как влияет на зрение чрезмерное количество сахара

Чрезмерное количество глюкозы вредит сосудам глаз. Многие сахара содержат сладкие газированные напитки, энергетики и соки с добавленным сахаром. Постоянные скачки уровня сахара могут вызвать отеки, нарушение зрения и развитие катаракты из-за накопления сорбитола в хрусталике глаза.

Обработанные продукты

Искусственные добавки, содержащиеся в фастфуде, полуфабрикатах и продуктах с консервантами, могут вызвать воспаление и нарушение метаболизма. Это создает дополнительную нагрузку на глаза, особенно в условиях дефицита антиоксидантов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты помогут сохранить зрение.



