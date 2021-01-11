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Отбеливающая жвачка провоцирует болезни желудка

Исследования подтверждают прямую зависимость между привычкой использовать жевательную резинку и заболеваниями желудка

11 января 2021, 23:15
Автор:

Ольга Чародий

 По мнению экспертов, жевательная резинка несет потенциальную угрозу для желудочно-кишечного тракта человека. Особо вредной признана отбеливающая жвачка, поскольку в ней  содержится диоксид титана — опасный для здоровья  элемент для здоровья

Отбеливающая жвачка провоцирует болезни желудка

Фото: evroapteka.com.ua

Исследования подтверждают прямую зависимость между привычкой использовать жевательную резинку и  заболеваниями  желудка. В частности, ученым удалось доказать взаимосвязь между синдромом раздраженного кишечника и регулярным жеванием жвачки. Это происходит потому, что человек, жует заглатывает слишком много воздуха и слюны.

Другие исследования показывает взаимосвязь между мигренью и жвачкой. Оказывается, в процессе жевания возникает высокое давление на височно-челюстной сустав, в результате чего от боли страдает голова.

Напомним, Некоторые продукты крайне нежелательно кушать на голодный желудок, потому что если в одном случае это просто будет бесполезно, то во втором – может негативно отразится на здоровье. В томатах есть вещества, которые могут привести к развитию гастрита, панкреатита или колита. Если скушать банан на голодный желудок, то резко повышается уровень магния, а это негативно влияет на сердце. Также банан натощак может привести к нарушению баланса калия и магния, из-за чего вы будете чувствовать усталость. А вот в апельсинах, мандаринах и грейпфрутах есть много цитрусовой кислоты, что может вызвать изжогу. А в дальнейшем – повысить риск развития гастрита. Кофе способствует выработке желудочной кислоты, что может привести к изжоге и ощущению тяжести в желудке. Алкоголь натощак – это всегда плохая идея, поскольку вы можете опьянеть за несколько минут. К тому же, с утра следует ждать тяжелого похмелья, потому что выведение продуктов распада алкоголя происходит медленнее.




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Источник: http://evroapteka.com.ua/
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