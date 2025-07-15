От этих привычек нужно успеть отказаться до 40 лет, чтобы жить дольше

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Кравцев Сергей
Кардиолог сделал серьезное предупреждение относительно определенных привычек, которые стоит пересмотреть до достижения 40-летнего возраста, если вы хотите продлить свою жизнь.
Отказ от курения. Фото: из открытых источников
Нужно прекратить курить. Начиная, возможно, с самого очевидного фактора, доктор Левин отметил важность отказа от курения, когда вы приближаетесь к 40 годам.
Каждая сигарета, которую вы выкуриваете, является вредной. Курение является самой большой причиной смертей, которые можно предотвратить. Каждый второй курильщик умрет от болезни, связанной с курением.
Не пейте алкоголь. Доктор Левин назвал уменьшение потребления алкоголя вторым ключевым шагом для здоровья.
Помимо причинения серьезных проблем со здоровьем, длительное злоупотребление алкоголем может привести к социальным проблемам для некоторых людей, таким как безработица, развод, домашнее насилие и бездомность.
Не употребляйте наркотики.
Не занимайтесь слишком много. Это может быть шоком, но доктор Левин предупреждает, что "слишком много хорошего", например, бег на длинные дистанции и экстремальные упражнения может показаться полезным, но в конце концов может стать "золотой жилой" для ортопедов.
Врач рекомендует "уменьшить" такие виды деятельности до нескольких километров, ища альтернативные формы упражнений.
Перестаньте есть все, что заблагорассудится. Лучше всего отказаться от фастфуда, сладких напитков и энергетических напитков.
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