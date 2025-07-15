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От этих привычек нужно успеть отказаться до 40 лет, чтобы жить дольше

Кардиолог обращает внимание, что без этих 5 привычек вы проживете дольше и счастливее

15 июля 2025, 06:55
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Кравцев Сергей

Кардиолог сделал серьезное предупреждение относительно определенных привычек, которые стоит пересмотреть до достижения 40-летнего возраста, если вы хотите продлить свою жизнь.

От этих привычек нужно успеть отказаться до 40 лет, чтобы жить дольше

Отказ от курения. Фото: из открытых источников

Нужно прекратить курить. Начиная, возможно, с самого очевидного фактора, доктор Левин отметил важность отказа от курения, когда вы приближаетесь к 40 годам.

"Исследования показывают, что наибольшее удовольствие от курения ощущается в начале взрослой жизни", — пояснил он.

Каждая сигарета, которую вы выкуриваете, является вредной. Курение является самой большой причиной смертей, которые можно предотвратить. Каждый второй курильщик умрет от болезни, связанной с курением.

Не пейте алкоголь. Доктор Левин назвал уменьшение потребления алкоголя вторым ключевым шагом для здоровья.

"Алкоголь влияет на риск развития рака — особенно у женщин из-за сердечных заболеваний и фибрилляции предсердий", — отметил он.

Помимо причинения серьезных проблем со здоровьем, длительное злоупотребление алкоголем может привести к социальным проблемам для некоторых людей, таким как безработица, развод, домашнее насилие и бездомность.

Не употребляйте наркотики.

"Извините, но номер три — это марихуана", — продолжил врач, подчеркивая связь наркотика с когнитивным снижением.

"Она также увеличивает риск деменции в более позднем возрасте — и, конечно, любые наркотики, такие как кокаин... следующая доза... ваше сердце уже не такое молодое", — предупредил он.

Не занимайтесь слишком много. Это может быть шоком, но доктор Левин предупреждает, что "слишком много хорошего", например, бег на длинные дистанции и экстремальные упражнения может показаться полезным, но в конце концов может стать "золотой жилой" для ортопедов.

"Постоянная нагрузка на бедра, колени и стопы, особенно с возрастом, увеличивает риск заболеваний суставов и потребность в их замене", — сказал специалист.

Врач рекомендует "уменьшить" такие виды деятельности до нескольких километров, ища альтернативные формы упражнений.

Перестаньте есть все, что заблагорассудится. Лучше всего отказаться от фастфуда, сладких напитков и энергетических напитков.

"Послушайте, ваши 40 лет либо создадут, либо разрушат вас, если вы хотите прожить еще 40+ хороших лет", — сказал врач.

Читайте также на портале "Комментарии" — названа привычка, которая не менее вредна для сердца, чем курение.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/doctor-says-quit-five-habits-35540708
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