Названа привычка, которая не менее вредна для сердца, чем курение

Ведущей причиной смертности в мире называют болезни сердца. На здоровье сердца влияют генетика и возрастные изменения, однако не менее важны привычки, которые влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Одной из самых опасных привычек специалисты называют малоподвижный образ жизни. Убийственно для сердца сидение часами за столом или перед экраном без физической активности. Негативное влияние привычки даже не уменьшают спортивные тренировки, происходящие время от времени.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Почему малоподвижность опасна для сердца

Главная проблема для здоровья в том, что длительное сидение замедляет циркуляцию крови, способствует накоплению жира в области сердца и повышает уровень холестерина. Такие изменения влекут за собой риск развития атеросклероза — сужение артерий. Это состояние в свою очередь может привести к инфаркту. Малоподвижность также ослабляет чувствительность к инсулину, что способствует развитию диабета — фактора риска для сердца.

Симптомы, на которые следует обратить внимание

При малоподвижном образе жизни заметным становится снижение энергии, появление чрезмерной усталости, повышение давления. Сидение свыше 6-8 часов без перерывов оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и может быть не менее вредным, чем курение.

Как уменьшить негативное влияние привычки на сердце

Чтобы сохранить здоровье сердца, специалисты советуют каждый час вставать для небольшой активности — можно пройтись или сделать легкую разминку. Также нужно каждый день выполнять физические упражнения хотя бы 30 минут. Для напоминания о необходимости сделать перерыв можно использовать фитнес-трекеры или таймеры. Специалисты советуют выбирать активные виды транспорта — ходьбу или велосипед. Также не стоит засиживаться перед сериалами — лучше прогуляться на свежем воздухе или заняться домашними делами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие болезни сердца приводят к смерти.



