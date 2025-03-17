logo

BTC/USD

83404.45

ETH/USD

1913.93

LTC/USD

93.00

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

45.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело От чего у вас может увеличиться количество седых волос
commentss НОВОСТИ Все новости

От чего у вас может увеличиться количество седых волос

Седые волосы на голове могут смущать многих из нас

сегодня, 15:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Многие из нас задаются вопросом, как избавиться от седых волос или хотя бы замедлить появление новых седых волос. Но их появление действительно можно замедлить. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Daily Express".

От чего у вас может увеличиться количество седых волос

Седые волосы. Фото: из открытых источников

По словам парикмахера Стефана Кларка из Лондона, можно замедлить появление седых прядей. Хотя поседение является естественной частью старения, генетика не единственный фактор, влияющий на то, как быстро вы седеете.

Питание также играет огромную роль в появлении седых волос, особенно если в нем не хватает основных питательных веществ.

"Если поседение связано с дефицитом, например, низким содержанием витамина B12, корректировка этого может иногда замедлить процесс", — сказал Стефан.

Богатая питательными веществами диета не вернет утраченный пигмент, но может помочь сохранить общее здоровье волос и замедлить дальнейшее поседение.

Продукты, богатые витамином B12: мясо, рыба, молоко, творог, яйца.

Пожилые люди подвергаются риску развития пернициозной анемии, которая является "самой частой причиной дефицита витамина B12 в Великобритании".

Аутоиммунное состояние атакует клетки в желудке, что означает, что жизненно важный белок, называемый внутренним фактором, не вырабатывается. Внутренние факторы необходимы для связывания с витамином В12, чтобы он эффективно всасывался в кишечнике. Без внутреннего фактора, сколько бы витамина B12 вы ни съели, кишечник не усвоит этот витамин.

По словам парикмахера, стресс также очень влияет на поседение волос.

"Стресс является большой проблемой — он может истощить стволовые клетки в волосяных фолликулах, ускорив потерю пигмента", — сказал эксперт.

Как только волосяной фолликул прекращает вырабатывать меланин, это, как правило, необратимо. Но питание, богатое питательными веществами, может помочь сохранить общее здоровье волос и замедлить дальнейшее поседение.

Штефан советует избегать продуктов с высокой степенью обработки, чрезмерного количества сахара и алкоголя, поскольку они могут способствовать окислительному стрессу, который ускоряет старение, включая поседение волос.

Читайте также на портале "Комментарии" - выпадение волос и дешевые шампуни: есть ли связь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/style/2026023/how-to-stop-grey-hair-diet-exclusive
Теги:

Новости

Все новости