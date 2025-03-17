Выпадение волос и дешевые шампуни: есть ли связь

Стоит знать, какие компоненты могут влиять на здоровье волос и почему важно выбирать качественные средства. Об этом пишет портал "Комментарии", анализируя материал Huffpost.

Выпадение волос. Фото из открытых источников

Дерматолог Даниэль Дубин рассказал, что решающим фактором является генетика. Более дешевые шампуни, включая продукты 3 в 1 не вызывают и не ускоряют генетическую потерю волос.

Мужское облысение (андрогенетическая алопеция) коренится в генетическом профиле. Несколько генов, унаследованных от обоих родителей, определяют, как волосяные фолликулы реагируют на андрогены, в частности на дигидротестостерон (ДГТ), влияя на все — от метаболизма гормонов до чувствительности рецепторов.

Недорогие шампуни, как правило, содержат сульфаты, которые являются химическими соединениями, помогающими создать эффект пены во время мытья головы. Эти ингредиенты очень эффективны для удаления жира и грязи с волос, но иногда могут быть слишком агрессивными.

Это вспенивающее действие удаляет естественные жиры из волос и может раздражать кожу головы, что приводит к сухим и ломким волосам, которые легче ломаются. Когда волосы повреждаются, имеющееся истончение становится более выраженным, что ухудшает андрогенетическую алопецию после использования дешевых шампуней.

Сульфаты и резкие спирты, лишают кожу головы ее естественного жира, делая ее более склонной к раздражению и аллергическим реакциям.

Искусственные ароматизаторы также могут вызвать раздражение и воспаление. Длительное использование этих ингредиентов может вызвать хроническое раздражение кожи головы, что может помешать отрастанию.

Большая цена необязательно означает более высокое качество продукта. Прежде чем купить дорогой шампунь, проверьте состав, чтобы убедиться, что он не содержит раздражающих химических веществ — сульфатов, спиртов и силиконов.

К тому же шампуни, на которых написано "натуральные" по своей сути не являются лучшими — много веществ, найденных в природе, могут раздражать кожу головы.

Если новый шампунь вызывает у вас зуд или другой дискомфорт, прекратите использование на несколько недель и посмотрите, исчезнут ли симптомы.

Раздражение кожи головы может быть вызвано индивидуальной аллергией и чувствительностью к определенным ингредиентам.

Выбирайте натуральные ингредиенты. Шампуни с экстрактами растений, маслами (например, кокосовое, оливковое или аргановое масло) обычно менее агрессивны для волос и кожи головы.

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