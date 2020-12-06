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От чего стоит воздержаться переболевшим коронавирусом: советы врача

Врач рассказал, как нужно восстанавливаться после коронавируса

сегодня, 04:00
Автор:

Таисия Ерохина

После того, как вы переболели коронавирусной инфекцией придется отказаться на время от некоторых привычных занятий. Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в интервью ТСН.

От чего стоит воздержаться переболевшим коронавирусом: советы врача

Фото из открытых источников

Так, врач не рекомендует переболевшим коронавирусом заниматься моржеванием. Нагрузка с контрастами может быть опасна и в случае с сауной. Кроме того, придется отложить и спорт — минимум на месяц.

"Было много случаев, когда пациенты после перенесенного коронавируса восстанавливали спорт и, к сожалению, их состояние ухудшалось: поднималась температура, появлялась одышка, усталость, — рассказывает Жиравецкий. — Этого не нужно делать. Нужно дать организму просто восстановиться. Он умен, спокойно сам восстанавливается примерно через месяц".

А вот витамины в период восстановления могут быть полезными. Врач рекомендует придерживаться нормального питания, больше отдыхать и спать.

"Если есть повышении показатели печеночных проб, тогда врач назначает гепатопротекторы. Также коррелируются почечные пробы: если высокий или низкий уровень мочевой кислоты. Алкоголь нужно исключить на время так же, чтобы не нагружать организм", — отметил эксперт.

Самое главное, подчеркивает врач, исключить большую физическую нагрузку. Кроме того, Жиравецкий советует пациентам от 35 лет делать коагулограмму — анализ на свертываемость крови. В случае риска врач рекомендует принимать препараты для разжижения крови — антикоагулянты. Обычно такие лекарства назначаются пациентам, которые перенесли сильное поражение легких.

Как сообщалось ранее, врач Евгений Комаровский озвучил неожиданный лайфхак в борьбе с коронавирусом. Оказывается, поза для сна – очень важна для пациентов с COVID-19.


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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/vakcina-ot-koronavirusa-ne-garantiruet-chto-vy-ne-zaboleete-intervyu-s-vrachom-tarasom-zhiraveckim-1681561.html
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