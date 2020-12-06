От чего стоит воздержаться переболевшим коронавирусом: советы врача

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Таисия Ерохина
После того, как
вы переболели коронавирусной инфекцией придется отказаться на время от
некоторых привычных занятий. Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в интервью
ТСН. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Так, врач не рекомендует переболевшим коронавирусом заниматься моржеванием. Нагрузка с контрастами может быть опасна и в случае с сауной. Кроме того, придется отложить и спорт — минимум на месяц.
А вот витамины в период восстановления могут быть полезными. Врач рекомендует придерживаться нормального питания, больше отдыхать и спать.
Самое главное, подчеркивает врач, исключить большую физическую нагрузку. Кроме того, Жиравецкий советует пациентам от 35 лет делать коагулограмму — анализ на свертываемость крови. В случае риска врач рекомендует принимать препараты для разжижения крови — антикоагулянты. Обычно такие лекарства назначаются пациентам, которые перенесли сильное поражение легких.
Как сообщалось ранее, врач Евгений Комаровский озвучил неожиданный лайфхак в борьбе с коронавирусом. Оказывается, поза для сна – очень важна для пациентов с COVID-19.
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