Основные причины воспаления седалищного нерва

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Ольга Чародий
Воспаление седалищного
нерва или Ишиас — это сильная боль в спине, ягодицах и ногах. Около 40 % людей
сталкиваются с этой болезнью.
ФОТО: Из открытых источников
От воспаления седалищного нерва не застрахован никто: его можно "подхватить" в достаточно юном возрасте, им подвержены люди среднего возраста, и, конечно, с воспалением седалищного нерва сталкиваются люди более пожилого возраста. У кого-то может быть ноющая тихая боль, у кого-то сильное покалывание в ногах. Если вы расслабите ноги, боль может пройти, но если ваша работа связана с тем, что вы целый день на ногах и на улице, то нужно, как рекомендуют медики, обращаться в больницу. В первую очередь нельзя допускать, что ваше тело будет переохлаждаться.
Медики вывели
небольшую формулу, чем же вызвано данное воспаление.
Итак, она вызывается
несколькими причинами: — Грыжи межпозвоночных дисков
- Стеноз (сужение)
позвоночного канала
- Спондилолистез — одно
из сопутствующих состояний остеохондроза, при котором одна спинная кость или
позвонок выходит вперед над другим
- Синдром грушевидной
мышцы — нервно-мышечное заболевание, при котором ваша грушевидная мышца
непроизвольно сокращается, вызывая воспаление седалищного нерва.
Кроме факторов риска, названных выше, медики называют такие причины воспаления нерва: — старение — нагрузка на спину — диабет.
Напомним, "Комментарии" писали, что регулярное употребление бананов положительно влияет на нервную систему, уверена специалист. Благодаря тому, что в нем содержится магний, калий марганец и медь, он может повышать здоровье нервной системы. Также перечисленные микроэлементы оказывают хорошее влияние и на сердечно-сосудистую систему.
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