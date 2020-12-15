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Основные причины воспаления седалищного нерва

Медики вывели небольшую формулу, чем же вызвано данное воспаление

сегодня, 01:38
Автор:

Ольга Чародий

Воспаление седалищного нерва или Ишиас — это сильная боль в спине, ягодицах и ногах. Около 40 % людей сталкиваются с этой болезнью.

Основные причины воспаления седалищного нерва

ФОТО: Из открытых источников

От воспаления седалищного нерва не застрахован никто: его можно "подхватить" в достаточно юном возрасте,  им подвержены  люди среднего возраста, и, конечно, с воспалением седалищного нерва сталкиваются  люди  более  пожилого возраста. У кого-то может  быть ноющая тихая боль, у кого-то сильное покалывание в  ногах. Если вы  расслабите  ноги, боль  может пройти, но если ваша  работа связана с тем, что вы целый день  на  ногах  и на улице, то  нужно, как  рекомендуют медики,  обращаться в больницу. В первую очередь  нельзя допускать, что ваше  тело  будет переохлаждаться.

Медики  вывели  небольшую формулу, чем же вызвано данное воспаление.

Итак, она вызывается несколькими причинами: — Грыжи межпозвоночных дисков

- Стеноз (сужение) позвоночного канала

- Спондилолистез — одно из сопутствующих состояний остеохондроза, при котором одна спинная кость или позвонок выходит вперед над другим

- Синдром грушевидной мышцы — нервно-мышечное заболевание, при котором ваша грушевидная мышца непроизвольно сокращается, вызывая воспаление седалищного нерва.

 Кроме факторов риска, названных выше, медики называют такие причины воспаления нерва: — старение — нагрузка на спину — диабет.

Напомним, "Комментарии" писали, что регулярное употребление бананов положительно влияет на нервную систему, уверена специалист. Благодаря тому, что в нем содержится магний, калий марганец и медь, он может повышать здоровье нервной системы. Также перечисленные микроэлементы оказывают хорошее влияние и на сердечно-сосудистую систему.


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Источник: https://acmd.clinic/article/vospalenie-sedalishnogo-nerva-simptomy-prichiny
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