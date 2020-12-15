Основные причины воспаления седалищного нерва

Воспаление седалищного нерва или Ишиас — это сильная боль в спине, ягодицах и ногах. Около 40 % людей сталкиваются с этой болезнью.

ФОТО: Из открытых источников

От воспаления седалищного нерва не застрахован никто: его можно "подхватить" в достаточно юном возрасте, им подвержены люди среднего возраста, и, конечно, с воспалением седалищного нерва сталкиваются люди более пожилого возраста. У кого-то может быть ноющая тихая боль, у кого-то сильное покалывание в ногах. Если вы расслабите ноги, боль может пройти, но если ваша работа связана с тем, что вы целый день на ногах и на улице, то нужно, как рекомендуют медики, обращаться в больницу. В первую очередь нельзя допускать, что ваше тело будет переохлаждаться.

Медики вывели небольшую формулу, чем же вызвано данное воспаление.

Итак, она вызывается несколькими причинами: — Грыжи межпозвоночных дисков

- Стеноз (сужение) позвоночного канала

- Спондилолистез — одно из сопутствующих состояний остеохондроза, при котором одна спинная кость или позвонок выходит вперед над другим

- Синдром грушевидной мышцы — нервно-мышечное заболевание, при котором ваша грушевидная мышца непроизвольно сокращается, вызывая воспаление седалищного нерва.

Кроме факторов риска, названных выше, медики называют такие причины воспаления нерва: — старение — нагрузка на спину — диабет.

Напомним, "Комментарии" писали, что регулярное употребление бананов положительно влияет на нервную систему, уверена специалист. Благодаря тому, что в нем содержится магний, калий марганец и медь, он может повышать здоровье нервной системы. Также перечисленные микроэлементы оказывают хорошее влияние и на сердечно-сосудистую систему.

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