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Опасные хронические болезни, которые обостряются осенью

Как избежать обострения хронических болезней осенью

сегодня, 04:31
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Кречмаровская Наталия

Осень приносит не только прохладные дни и яркие цвета, но и обострение некоторых хронических заболеваний. Хотя грипп и простуда являются наиболее известными сезонными болезнями, существуют другие опасные хронические заболевания, которые могут обостряться в этот период, сообщает портал “Комментарии”.

Опасные хронические болезни, которые обостряются осенью

Иллюстративное фото

Самые распространенные хронические болезни, обостряющиеся осенью

ХОБЛ – это группа заболеваний легких, включающих эмфизему и хронический бронхит. Осенью, когда температура снижается, люди с ХОБЛ могут испытывать обострение симптомов из-за холодного воздуха, раздражающего дыхательные пути.

Артрит – это воспалительное заболевание суставов, которое может обостряться осенью из-за снижения температуры и повышенной влажности. Холодная погода может вызвать боль и скованность в суставах, что делает этот период особенно тяжелым для людей с артритом.

Сезонное аффективное расстройство (САР) – это тип депрессии, возникающий в определенное время года, обычно осенью и зимой. Уменьшение количества дневного света может влиять на уровень серотонина в мозге, что приводит к депрессивным симптомам. САР может вызвать симптомы депрессии, такие как усталость, снижение настроения и утрата интереса к привычным занятиям.

Сердечно-сосудистые заболевания, такие как гипертония и ишемическая болезнь сердца, могут обостряться осенью из-за изменений температуры и повышенного уровня стресса. Холодный воздух может вызвать сужение кровеносных сосудов, что повышает АД и нагрузку на сердце.

Псориаз и экзема – это хронические кожные заболевания, которые могут обостряться осенью из-за снижения влажности и холодного воздуха. Сухой воздух может вызвать раздражение кожи, что приводит к обострению симптомов.

Что делать для предотвращения обострений

Используйте увлажнители воздуха и поддерживайте комфортную температуру в помещении во избежание раздражения дыхательных путей и кожи.

Следуйте рекомендациям врача по приему лекарства и не пропускайте дозы, особенно в период обострения.

Регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровье сердца и суставов, а также улучшает настроение.

Занимайтесь релаксационными техниками, такими как йога или медитация, чтобы снизить уровень стресса.

Добавьте в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, которые поддерживают иммунную систему и общее состояние здоровья.

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