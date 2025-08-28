Один продукт может значительно улучшить здоровье кишечника и укрепить кости: в чем секрет

Общеизвестно, что йогурт оказывает положительное влияние на здоровье — помогает поддерживать микрофлору кишечника, контролировать нормальный вес и укреплять кости. Однако важно не только употреблять йогурт, но и время употребления – это может оказать существенное влияние на эффективность. Когда лучше есть йогурт, чтобы получить максимальную пользу, рассказываем подробнее.

Йогурт. Иллюстративное фото

Для здоровья кишечника йогурт следует употреблять за 30 минут до еды или вместе с ней. Именно в этот период уровень кислотности в желудке ниже, что позволяет полезным бактериям, в частности, Lactobacillus и Bifidobacterium, выжить и добраться до кишечника. Если есть йогурт через пол часа после еды, большинство пробиотиков погибает из-за повышенной кислотности, и польза значительно уменьшается.

Для снижения веса йогурт лучше всего употреблять в качестве перекуса или замены менее полезных продуктов. К примеру, вместо майонеза, десертов или сладких напитков. Йогурт является источником белка и кальция. Это помогает регулировать аппетит и предотвращает переедание. Особенно эффективно есть йогурт на завтрак или перед основным приемом пищи – это стабилизирует уровень глюкозы в крови и уменьшает тягу к сладкому в течение дня.

Чтобы укрепить кости, йогурт нужно есть ежедневно в одно и то же время, например, на завтрак или после тренировки. Регулярное употребление йогурта способствует улучшению плотности костной ткани. Йогурт содержит кальций, витамин D, белок и пробиотики, способствующие усвоению минералов и поддержанию здоровья костей. Особенно полезен греческий йогурт, который имеет вдвое больше белка, чем обычный, и меньше сахара.

Также стоит заметить, что полезным для здоровья будет несладкий йогурт без ароматизаторов и добавок, ведь лишний сахар может снизить пользу продукта. Нужно обращать внимание на состав – чем меньше ингредиентов, тем лучше. Для людей с непереносимостью лактозы подойдет греческий или растительный йогурт, а для тех, кто испытывает проблемы с кислотностью – лучше выбирать низкожировой вариант.

