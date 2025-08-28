logo

Один продукт может значительно улучшить здоровье кишечника и укрепить кости: в чем секрет

Лучшее время для употребления йогурта для здоровья кишечника, снижение веса и укрепление костей

28 августа 2025, 20:12
Общеизвестно, что йогурт оказывает положительное влияние на здоровье — помогает поддерживать микрофлору кишечника, контролировать нормальный вес и укреплять кости. Однако важно не только употреблять йогурт, но и время употребления – это может оказать существенное влияние на эффективность. Когда лучше есть йогурт, чтобы получить максимальную пользу, рассказываем подробнее.

Один продукт может значительно улучшить здоровье кишечника и укрепить кости: в чем секрет

Йогурт. Иллюстративное фото

Для здоровья кишечника йогурт следует употреблять за 30 минут до еды или вместе с ней. Именно в этот период уровень кислотности в желудке ниже, что позволяет полезным бактериям, в частности, Lactobacillus и Bifidobacterium, выжить и добраться до кишечника. Если есть йогурт через пол часа после еды, большинство пробиотиков погибает из-за повышенной кислотности, и польза значительно уменьшается.

Для снижения веса йогурт лучше всего употреблять в качестве перекуса или замены менее полезных продуктов. К примеру, вместо майонеза, десертов или сладких напитков. Йогурт является источником белка и кальция. Это помогает регулировать аппетит и предотвращает переедание. Особенно эффективно есть йогурт на завтрак или перед основным приемом пищи – это стабилизирует уровень глюкозы в крови и уменьшает тягу к сладкому в течение дня.

Чтобы укрепить кости, йогурт нужно есть ежедневно в одно и то же время, например, на завтрак или после тренировки. Регулярное употребление йогурта способствует улучшению плотности костной ткани. Йогурт содержит кальций, витамин D, белок и пробиотики, способствующие усвоению минералов и поддержанию здоровья костей. Особенно полезен греческий йогурт, который имеет вдвое больше белка, чем обычный, и меньше сахара.

Также стоит заметить, что полезным для здоровья будет несладкий йогурт без ароматизаторов и добавок, ведь лишний сахар может снизить пользу продукта. Нужно обращать внимание на состав – чем меньше ингредиентов, тем лучше. Для людей с непереносимостью лактозы подойдет греческий или растительный йогурт, а для тех, кто испытывает проблемы с кислотностью – лучше выбирать низкожировой вариант.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно есть, чтобы не заболеть раком кишечника.




