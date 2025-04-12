Обязательно ли проходить 10 тысяч шагов ежедневно: что теперь говорят врачи

Многие из нас задаются вопросом, обязательно ли проходить 10 тысяч шагов ежедневно, как советуют медики? На самом деле здесь большинство медиков сходятся во мнении, рекомендуя каждому человеку делать от 4000 до 10 000 шагов в день, ведь это необходимо для поддержания здоровой жизни.

Польза от ходьбы. Фото: из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает идеальную цель – проходить 10 000 шагов в день в умеренном темпе, что означает примерно 5-6 километров в зависимости от размера шага.

Однако некоторые медицинские исследования показывают, что даже достижение 4000 шагов может быть полезным, и рекомендуется стремиться к 7000 шагов, если это реально в том ритме, в котором вы живете.

Исследование, проведенное Университетом Сиднея, показало, что любое ежедневное количество шагов более 2200 связано со снижением смертности и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это говорит о том, что даже небольшая физическая активность может положительно повлиять на наше общее здоровье.

Преимущества ходьбы многочисленны и выходят за рамки простого подсчета шагов. Каждый дополнительный шаг к ежедневной цели снижает риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. Было подтверждено, что для людей, ведущих сидячий образ жизни, начиная проходить около 4100 шагов в день, риск смерти снижается на 20%.

Это открытие акцентирует внимание на важности включения физической активности в нашу повседневную жизнь. Кроме того, прогулки не только улучшают физическое здоровье; это также положительно влияет на психическое здоровье. Регулярная физическая активность связана со снижением стресса, тревоги и симптомов депрессии. Прогулки на свежем воздухе могут принести дополнительные преимущества, позволяя нам наслаждаться природой и улучшать наше настроение.

Медики советуют найти баланс, который подходит для каждого человека, и учитывать такие факторы, как доступное время и текущий уровень физической подготовки. Включение коротких прогулок в течение дня — например, поднятие по лестнице вместо лифта или прогулка во время обеда — может помочь достичь этих целей без необходимости долгих интенсивных занятий.

Читайте также на портале "Комментарии" — миф о 10 тысячах шагов и как на самом деле похудеть с помощью ходьбы.



