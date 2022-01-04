Миф о 10 000 шагах и как на самом деле похудеть с помощью ходьбы

Идея делать 10 000 шагов в день – чуть менее 5 миль для человека со средней длиной шага 2,2-2,5 фута – стала популярной фитнес-целью во всем мире. Об этом сообщает Insider.

Фитнес-браслет - Insider

Томас Хирай, доктор медицинских наук, медицинский директор центра бариатрического и метаболического здоровья в больнице О'Коннора в Сан-Хосе, Калифорния, рассказывает Insider, что идея ходить по 10 000 шагов в день возникла в 1965 году, когда японская компания разработала шагомер под названием "Manpo-kei", что означает "метр 10 000 шагов".

"Цель в 10 000 шагов была установлена, поскольку она была привлекательной, легко запоминающейся и выше среднего ежедневного шага для большинства людей. Это было сложно, но доступно для многих людей", – говорит Хирай.

Сколько калорий сжигает 10 000 шагов?

Большинство людей сжигают 30-40 калорий на 1000 шагов, то есть они сжигают от 300 до 400 калорий, пройдя 10 000 шагов, говорит Хирай. Однако это лишь приблизительная оценка. Каждый ваш шаг сжигает калории, но точное количество зависит от личных особенностей.

"Скорость сжигания калорий может быть достаточно разной. Ваш вес, длина шага и уровень физической подготовки повлияют на ваше сжигание калорий, а также ваш темп, в котором вы ходите", — говорит Хирай.

Чтобы получить более точную оценку сжигания калорий, Хирай рекомендует использовать измерение, называемое метаболическим эквивалентом или MET.

Быстрая ходьба со скоростью не более 3 миль в час составляет около 3,5 METs, тогда как ходьба в гору составляет около 6 METs, сказал Хирай.

Чтобы рассчитать свой вес в килограммах, разделите свой вес в фунтах на 2,2. Таким образом, человек, весящий 150 фунтов (68 килограммов) и ходящий по плоской поверхности со скоростью 3 мили в час, используя около 3,5 METs, будет сжигать примерно 4 калории в минуту. При скорости 3 мили в час требуется примерно 100 минут, чтобы пройти около 10 000 шагов (примерно 5 миль), поэтому человек сожжет около 400 калорий.

Многие люди сегодня используют программы или умные часы для вычисления своих шагов и сжигания калорий, но Хирай говорит, что хорошо проверить эти цифры с помощью уравнения выше, чтобы получить более точную картину.

Хотя 10 000 шагов каждый день является хорошей целью, Хирай говорит, что ключ к поддержанию здорового образа жизни состоит в том, чтобы постоянно двигаться.

Может ли ежедневная ходьба по 10 000 шагов помочь вам достичь желаемого веса?

Чтобы похудеть, нужно сжигать больше калорий, чем употреблять с пищей. Большинство людей нуждается в дефиците калорий около 500 ккал в день, чтобы сбросить 1 фунт в неделю. Люди, желающие похудеть или сохранить вес, должны заниматься спортом не менее 150-200 минут в неделю, а ходьба 10 000 шагов в день может помочь достичь этих целей.

Тем не менее, вы с большей вероятностью похудеете, если сосредоточитесь на здоровом питании, говорит Хирай.

"Потеря веса благодаря физическим упражнениям становится гораздо эффективнее в сочетании со стратегией диеты под наблюдением", — говорит врач.

Безопасно ли ходить по 10 000 шагов?

Ходьба считается одним из самых простых и безопасных способов занятий спортом. Однако, если вы сейчас не занимаетесь спортом, 10 000 шагов в день могут привести к травмам, говорит Хирай.

"Полезно увеличить количество шагов в день и оставаться максимально активными, но не менее важно предотвратить травмы, когда человек начинает свой путь к похудению", — говорит Хирай.

Исследования показывают, что увеличение количества шагов в день может снизить смертность. Однако достаточно 7 500 шагов в день для этого, и вы не получите дополнительной выгоды, если будете ходить по 10 000 шагов – обнаружили исследователи.

Совет делать 10 000 шагов в день – это рекламный слоган, а не наука.

В общем, ведение активного здорового образа жизни – лучший способ потерять вес и держать тело в тонусе.

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