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О каких странных заболеваниях вы могли не слышать

Эксперты перечислили несколько необычных заболеваний, о которых вы, возможно, никогда не слышали

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Современная медицина шагнула далеко вперед и способна справиться практически со всеми недугами. Однако, есть весьма редкие заболевания, которые наука пока еще не знает, как эффективно лечить. О чем идет речь?

О каких странных заболеваниях вы могли не слышать

Редкие заболевания (фото из открытых источников)

Аллергия на воду

Есть люди, у которых при контакте с водой начинают появляться ярко-красные пятна по всему тело. Даже простое умывание может спровоцировать высыпание и привести к отечности, которая длится несколько часов. К счастью, вероятность оказаться в числе аквагенных аллергиков невероятно мала — на данный момент известно всего 50 случаев.

Порфирия

Довольно редкое заболевание с нарушением пигментного обмена и повышенным содержанием порфирина в организме. Часть гемоглобина в крови у людей с таким диагнозом становится токсичной, поэтому кожа приобретает коричневый оттенок при любом контакте с ультрафиолетом. Чем больше времени человек проведет в темном помещении, тем быстрее уйдут неприятные ощущения. К сожалению, порфирия на данный момент неизлечима.

Синдром Алисы в Стране чудес

Редкое и необычное заболевание, которое вызывает искаженное восприятие времени и пространства. Например, человеку может показаться, что его тело становится крупнее буквально на глазах (макросоматогнозия) или, наоборот, уменьшается (микросоматогнозия).

Трихотилломания

Это навязчивое состояние, при котором человек периодически выдергивает собственные волосы. Как правило, обострение этого расстройства происходит при сильном стрессе или же в ситуациях, когда человек не воспринимает свою внешность. Психотерапевты сегодня успешно справляются с активной фазой этого заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, из-за каких заболеваний вы можете потерять вес.


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Источник: https://www.womanhit.ru/bud-zdorova/2021-09-07-4zabolevanija-okotoryh-vyvrjad-lislyshali/
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