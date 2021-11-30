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Пять заболеваний, из-за которых вы можете потерять вес

Эксперты рассказали, какие заболевания могут спровоцировать резкую потерю веса

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если вы начали замечать, что резко теряете вес, то не спешите радоваться, ведь такой симптом может указывать на серьезное заболевание. Это весомый повод обратиться к врачу и проверить здоровье. Какие недуги могут влиять на вес?

Пять заболеваний, из-за которых вы можете потерять вес

Потеря веса(фото из открытых источников)

Щитовидная железа

Проблемы с весом могут появиться из-за неправильной работы щитовидной железы, если вес уходит, это может означать, что орган вырабатывает слишком много гормонов. Человек начинает испытывать постоянный голод, у него учащается сердцебиение и появляются приступы жара. 

Целиакия

Это аутоиммунное заболевание, при котором глютен вредит тонкому кишечнику. Среди симптомов выделяют потерю веса, тошноту и нарушения пищеварения. Иммунная система пытается противостоять глютену и только ухудшает ситуацию.

Панкреатит

Резкая потеря веса может сигнализировать о проблемах с поджелудочной железой, которая производит энзимы для ускорения пищеварения. Люди с хроническим панкреатитом теряют вес быстро, потому что организм просто не производит достаточно этих соединений.

Депрессия

Депрессивное состояние также может быть причиной неожиданной потери аппетита и как результат снижения веса. Порой, люди, подверженные этому состоянию, даже не замечают, что происходит с их телом. 

Диабет

Начальная стадия диабета может вызывать потерю веса. Этот симптом сопровождается сильной жаждой и частыми походами в туалет. Организм любыми способами избавляется от глюкозы, потому что не может ее усвоить. Кроме того, из-за диабета организм забирает энергию из мышц, что также способствует потере веса. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро похудеть, не причиняя вред здоровью.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/nezdorovoe-pohudenie-7-zabolevaniy-iz-za-kotoryh-vy-teryaete-ves/
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